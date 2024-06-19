الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل|لا وفيات أو مصابين.. "التضامن" تعبر ببعثة حج الجمعيات إلى بر الأمان

الحج
الحج

نجحت وزارة التضامن الاجتماعي، في العبور بحجاج الجمعيات الأهلية إلى بر الأمان، دون تسجيل أي وفيات أو إصابات، وسط حالة معنوية مرتفعة وتيسيرات كبيرة للحجاج.

وأعدت وزارة التضامن خطة منذ انتهاء الموسم الماضي؛ للوقوف على أي سلبيات، وهو ما أدى إلى نجاحها هذا العام فى خطة نقل وتصعيد الحجاج.

خطة مدروسة بالتنسيق مع المملكة

ووضعت الوزارة خطة مدروسة ومنظمة بالتنسيق مع السلطات السعودية؛ بتوفير وسائل نقل على أعلى مستوى، وخيم مكيفة، ووجبات جافة خلال فترات التنقل، ومشروبات ساخنة وباردة ومرطبات، وأماكن مخصصة للصلاة، علاوة على قرب إقامة الحجاج من مكة، وتخصيص عيادات طبية بمقر إقامتهم، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة؛ للتأكد على تقديم كل الخدمات للحجاج.

وزيرة التضامن توجه برفع درجة الاستعداد القصوى بمناسبة العيد

ووجه أيمن عبدالموجود، رئيس البعثة، المشرفين بتجنب التحرك فى أوقات الظهيرة التي ترتفع فيها درجات الحرارة، وسخونة الشمس، حفاظًا على سلامة الحجاج، والتحرك فى منى لرمى الجمرات فى مجموعات، والبعد عن الأماكن المزدحمة.

وكان قد وجه بتحرك الحجاج من عرفات إلى مزدلفة، ثم إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، على أن يمكثوا فى منى يومين للمتعجلين و3 أيام لغير المتعجلين، حيث أعدت جدولًا لنقل الحجاج بعد انتهاء رمى الجمرات فى اليوم الثانى من أيام التشريق للمتعجلين ونقلهم إلى فنادقهم فى مكة المكرمة بنسبة 50% من الحجاج، على أن يتم باقي الحجاج بعد انتهاء اليوم الثالث، فيما قامت إدارة البعثة بتوصيل أتوبيسات أصحاب الأعذار إلى مقر فندق الإقامة بعد انتهاء الوقوف بعرفة، والمرور بمزدلفة وتفويضهم من يؤدى عنهم رمى الجمرات.

وزارة التضامن الاجتماعي الجمعيات الأهلية حجاج التضامن مزدلفة

مواد متعلقة

بدء عمليات تفويج الحجاج إلى فنادق مكة المكرمة

الهلال الأحمر ينشر فرق الطوارئ بالميادين والمقاصد السياحية طوال أيام العيد

400 مليون جنيه لشراء 1023 وحدة سكنية لـ«خريجى دور الرعاية»

لمرضى السكر والربو.. "الهلال الأحمر" تقدم نصائح للحجاج

كل تفاصيل الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

قطار المشاعر يواصل نقل الحجاج لاستكمال المناسك

رئيس بعثة حج الجمعيات: الحالة الصحية للحجيج جيدة

وزيرة التضامن تتابع موقف تسليم الوحدات السكنية لبنات وأبناء خريجى دور الرعاية

الأكثر قراءة

موعد طرح وحدات تعاونيات البناء والإسكان.. وقيمة المقدم وطريقة السداد

قرارات من جهات التحقيق بشأن حادث مصرع مشجعتى الأهلى

وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

قصة "فيديو عين شمس" الذي تسبب في الهجوم على أحمد العوضي

«دواعى السفر».. شاطئ راحة

إصابة شاب صدمته سيارة على كورنيش مدينة مرسى مطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي ترك

«دواعى السفر».. شاطئ راحة

أحمد محمود عجاج

انتخابات أوروبا المستقبل المظلم.. ومرارة الحصاد

ماجد حبته

30 يونيو بعيون منصفة

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

صور

إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية في ثالث أيام عيد الأضحى

الحديقة الدولية تستقبل الزوار في ثالث أيام عيد الأضحى

ألبوم صور.. حديقة الأزهر ثالث أيام العيد

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا وإسرائيل.. لعبة "النفى والتأكيد" تكشف أسرار شحنات الأسلحة

اليوم الـ257 للعدوان.. مجازر الاحتلال الإسرائيلى لا تتوقف فى قطاع غزة

قناة عبرية: عدد المعاقين فى الجيش الإسرائيلى تجاوز 70 ألفًا