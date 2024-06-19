أستاذ اقتصاد: الجودة وتضافر الجهود وراء نجاح الصادرات الزراعية

قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الصادرات الزراعية المصرية شهدت قصة نجاح كبيرة الأعوام الأخيرة؛ بسبب الجودة والتناسق والتضافر بين الجهات المختلفة.

وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تتبع جودة الصادرات الزراعية المصرية، يبدأ من العمليات الزراعية في الحديقة مرورًا بعمليات قطع الثمار وصولًا إلى مائدة المستهدف.

وأكد أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن التعرف على المزراع التي تم الإنتاج فيها ومساحتها وكمية إنتاجها والعمليات الزراعية التي تتم فيها، يمكن تلافي أي خطأ يحدث للمزرعة في هذا السياق.

وأوضح أن جهاز الحجر الزراعي يمثل خط الدفاع الأخير للدفاع عن الصادرات الزراعية المصرية في موعدها للأسواق العالمية حتى تكون خالية من الأمراض والآفات بشكل كبير.