الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ اقتصاد: الجودة وتضافر الجهود وراء نجاح الصادرات الزراعية

الدكتور أشرف كمال
الدكتور أشرف كمال

قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الصادرات الزراعية المصرية شهدت قصة نجاح كبيرة الأعوام الأخيرة؛ بسبب الجودة والتناسق والتضافر بين الجهات المختلفة.

وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تتبع جودة الصادرات الزراعية المصرية، يبدأ من العمليات الزراعية في الحديقة مرورًا بعمليات قطع الثمار وصولًا إلى مائدة المستهدف.

وأكد أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن التعرف على المزراع التي تم الإنتاج فيها ومساحتها وكمية إنتاجها والعمليات الزراعية التي تتم فيها، يمكن تلافي أي خطأ يحدث للمزرعة في هذا السياق.

وأوضح أن جهاز الحجر الزراعي يمثل خط الدفاع الأخير للدفاع عن الصادرات الزراعية المصرية في موعدها للأسواق العالمية حتى تكون خالية من الأمراض والآفات بشكل كبير.

استاذ الاقتصاد لصادرات الزراعية جهاز الحجر الزراعي أسواق العالمية المزراع

مواد متعلقة

خبير علاقات دولية: مصر أجهضت المخطط الإسرائيلى لتصفية القضية الفلسطينية

كاتب صحفى: أكثر من 1200 سلسلة غذائية تتعاون مع مبادرة "كلنا واحد"

كاتب صحفى: إسرائيل فشلت فى تحقيق كل أهداف الحرب على غزة

"إكسترا نيوز" ترصد مواصلة ضيوف الرحمن أداء مناسك الحج

الأفضل فى الشرق الأوسط.. "إكسترا نيوز" ترصد احتفالات عيد الأضحى من حديقة الأزهر

"إكسترا نيوز" ترصد الأجواء بـ"ممشى أهل مصر" واستقبال الزوار فى ثالث أيام العيد

خبير سياحى: المحميات الطبيعية من أفضل وأرخص الأماكن لقضاء العيد

بتقنيات متقدمة.. خبير تكنولوجيا معلومات يوضح كيف ساهم الذكاء الاصطناعى فى تيسير الحج

الأكثر قراءة

موعد طرح وحدات تعاونيات البناء والإسكان.. وقيمة المقدم وطريقة السداد

قرارات من جهات التحقيق بشأن حادث مصرع مشجعتى الأهلى

وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

قصة "فيديو عين شمس" الذي تسبب في الهجوم على أحمد العوضي

«دواعى السفر».. شاطئ راحة

حبس 3 عاطلين شكلوا عصابة لسرقة الشقق السكنية بالقطامية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي ترك

«دواعى السفر».. شاطئ راحة

أحمد محمود عجاج

انتخابات أوروبا المستقبل المظلم.. ومرارة الحصاد

ماجد حبته

30 يونيو بعيون منصفة

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

صور

إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية في ثالث أيام عيد الأضحى

الحديقة الدولية تستقبل الزوار في ثالث أيام عيد الأضحى

ألبوم صور.. حديقة الأزهر ثالث أيام العيد

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا وإسرائيل.. لعبة "النفى والتأكيد" تكشف أسرار شحنات الأسلحة

اليوم الـ257 للعدوان.. مجازر الاحتلال الإسرائيلى لا تتوقف فى قطاع غزة

قناة عبرية: عدد المعاقين فى الجيش الإسرائيلى تجاوز 70 ألفًا