الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ألفونسو ديفيز يقترب من الانتقال إلى ريال مدريد

ألفونسو ديفيز
ألفونسو ديفيز

لا يزال الغموض يحوم حول مصير النجم الكندي ألفونسو ديفيز، الظهير الأيسر لفريق بايرن ميونخ الألماني، ومدى إمكانية انتقاله إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

وكانت التقارير الصحفية قد ربطت اسم ألفونسو ديفيز باحتمالية الرحيل عن بايرن ميونخ، في ظل إعجاب ريال مدريد بقدرات اللاعب، ورغبة النادي الإسباني في التعاقد معه في الصيف.

آخر تطورات مصير ألفونسو ديفيز مع بايرن ميونخ

ووفقًا لما ذكرته شبكة "كادينا سير" الإسبانية، فإن ألفونسو ديفيز حدد شرطه مقابل الموافقة على تجديد عقده مع بايرن ميونخ.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للظهير الأيسر الكندي، صاحب الـ23 عامًا، رفقة بايرن ميونخ في صيف 2025.

وأوضحت الشبكة الإسبانية أن ديفيز يريد الحصول على راتب سنوي تبلغ قيمته حوالي 20 مليون يورو، وذلك من أجل تمديد عقده مع بايرن ميونخ.

وهو الأمر الذي جعل إدارة بايرن ميونخ تتراجع عن العقد الجديد الذي قدمته للاعب، رغم أنه يُعد إحدى الركائز الأساسية في صفوف العملاق البافاري، وتبلغ قيمته التسويقية 50 مليون يورو.

وأضافت الشبكة في تقريرها، أن ألفونسو ديفيز بدأ تلميحاته القوية لرغبته في الانضمام لريال مدريد الموسم المقبل، مُشيرة إلى وجود اجتماع مرتقب بين وكيل اللاعب ومسئولي النادي، خلال الساعات المقبلة، لحسم مصير ديفيز في الصيف.

txt

ألمانيا يسعى للتأهل أمام المجر.. وسويسرا يواجه اسكتلندا فى يورو 2024

txt

منتخب كرواتيا يبحث عن الفوز أمام ألبانيا فى يورو 2024

 

ألفونسو ديفيز يُلمح إلى رغبته في الانضمام للريال

ونشرت الشبكة الإسبانية حوار ألفونسو ديفيز خلال تواجده مع منتخب كندا، إذ سألته المذيعة عن أشهر رقم في هاتفه، ليجيب: "رقم فينيسوس جونيور، نجم ريال مدريد".

وسألته المذيعة مجددًا: "هل يمكنك الاتصال به؟"، ليجيب ديفيز: "يمكنني الاتصال به ولكني لا أريد إزعاجه".

واعتبر جمهور ريال مدريد هذا الحوار الطريف بمثابة "تلميحات" من ديفيز بشأن رغبته في الانضمام إلى صفوف ريال مدريد ومزاملة البرازيلي فينيسوس جونيور في الموسم الجديد 2024-2025.

يذكر أن ألفونسو ديفيز كان قد انضم إلى صفوف بايرن ميونخ في عام 2019، قادمًا من فانكوفر الكندي، مقابل 14 مليون يورو.

وشارك ديفيز في 195 مباراة مع بايرن ميونخ طوال الخمس سنوات الماضية، سجل خلالها 11 هدفًا، وقدم 31 تمريرة حاسمة.

بينما شارك في 42 مباراة مع بايرن ميونخ في الموسم الماضي 2023-2024، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

ديفيز ألفونسو ديفيز بايرن ميونخ ريال مدريد فينيسوس جونيور

مواد متعلقة

منتخب كرواتيا يبحث عن الفوز أمام ألبانيا فى يورو 2024

ألمانيا يسعى للتأهل أمام المجر.. وسويسرا يواجه اسكتلندا فى يورو 2024

اجتماع مرتقب لحسم مصير ساديو مانى مع "النصر السعودى"

بعد إصابته.. موقف مبابى من المشاركة بمباراة فرنسا وهولندا فى يورو 2024

جدول مباريات ليفربول فى الدورى الإنجليزى موسم 2024-2025

أول تعليق من مبابى بعد إصابته بمباراة فرنسا والنمسا فى "يورو 2024"

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري في دوري نايل

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في دوري نايل والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

موعد طرح وحدات تعاونيات البناء والإسكان.. وقيمة المقدم وطريقة السداد

وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

"كانوا رايحين مصيف".. إصابة 29 شخصًا فى انقلاب سيارة بالإسماعيلية

هجوم على أحمد سعد بسبب "حُماية العيد".. ما القصة؟

قرارات من جهات التحقيق بشأن حادث مصرع مشجعتى الأهلى

قصة "سيدة جبل عرفات" تتصدر ترند وحديث "السوشيال ميديا" (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

جلال حمام

السلام الحائر.. بين نتنياهو والسنوار

علي ترك

«دواعى السفر».. شاطئ راحة

أحمد محمود عجاج

انتخابات أوروبا المستقبل المظلم.. ومرارة الحصاد

ماجد حبته

30 يونيو بعيون منصفة

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

صور

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية في ثالث أيام عيد الأضحى

الحديقة الدولية تستقبل الزوار في ثالث أيام عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا وإسرائيل.. لعبة "النفى والتأكيد" تكشف أسرار شحنات الأسلحة

اليوم الـ257 للعدوان.. مجازر الاحتلال الإسرائيلى لا تتوقف فى قطاع غزة

قناة عبرية: عدد المعاقين فى الجيش الإسرائيلى تجاوز 70 ألفًا