ألفونسو ديفيز يقترب من الانتقال إلى ريال مدريد

لا يزال الغموض يحوم حول مصير النجم الكندي ألفونسو ديفيز، الظهير الأيسر لفريق بايرن ميونخ الألماني، ومدى إمكانية انتقاله إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

وكانت التقارير الصحفية قد ربطت اسم ألفونسو ديفيز باحتمالية الرحيل عن بايرن ميونخ، في ظل إعجاب ريال مدريد بقدرات اللاعب، ورغبة النادي الإسباني في التعاقد معه في الصيف.

آخر تطورات مصير ألفونسو ديفيز مع بايرن ميونخ

ووفقًا لما ذكرته شبكة "كادينا سير" الإسبانية، فإن ألفونسو ديفيز حدد شرطه مقابل الموافقة على تجديد عقده مع بايرن ميونخ.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للظهير الأيسر الكندي، صاحب الـ23 عامًا، رفقة بايرن ميونخ في صيف 2025.

وأوضحت الشبكة الإسبانية أن ديفيز يريد الحصول على راتب سنوي تبلغ قيمته حوالي 20 مليون يورو، وذلك من أجل تمديد عقده مع بايرن ميونخ.

وهو الأمر الذي جعل إدارة بايرن ميونخ تتراجع عن العقد الجديد الذي قدمته للاعب، رغم أنه يُعد إحدى الركائز الأساسية في صفوف العملاق البافاري، وتبلغ قيمته التسويقية 50 مليون يورو.

وأضافت الشبكة في تقريرها، أن ألفونسو ديفيز بدأ تلميحاته القوية لرغبته في الانضمام لريال مدريد الموسم المقبل، مُشيرة إلى وجود اجتماع مرتقب بين وكيل اللاعب ومسئولي النادي، خلال الساعات المقبلة، لحسم مصير ديفيز في الصيف.

ألفونسو ديفيز يُلمح إلى رغبته في الانضمام للريال

ونشرت الشبكة الإسبانية حوار ألفونسو ديفيز خلال تواجده مع منتخب كندا، إذ سألته المذيعة عن أشهر رقم في هاتفه، ليجيب: "رقم فينيسوس جونيور، نجم ريال مدريد".

وسألته المذيعة مجددًا: "هل يمكنك الاتصال به؟"، ليجيب ديفيز: "يمكنني الاتصال به ولكني لا أريد إزعاجه".

واعتبر جمهور ريال مدريد هذا الحوار الطريف بمثابة "تلميحات" من ديفيز بشأن رغبته في الانضمام إلى صفوف ريال مدريد ومزاملة البرازيلي فينيسوس جونيور في الموسم الجديد 2024-2025.

يذكر أن ألفونسو ديفيز كان قد انضم إلى صفوف بايرن ميونخ في عام 2019، قادمًا من فانكوفر الكندي، مقابل 14 مليون يورو.

وشارك ديفيز في 195 مباراة مع بايرن ميونخ طوال الخمس سنوات الماضية، سجل خلالها 11 هدفًا، وقدم 31 تمريرة حاسمة.

بينما شارك في 42 مباراة مع بايرن ميونخ في الموسم الماضي 2023-2024، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.