إصابة 5 أشخاص بينهم طفلة صدمتهم سيارة أمام قاعة أفراح ببنى سويف

أصيب 5 أشخاص بينهم طفلة، في حادث سير بمحافظة بني سويف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إثر اصطدام سيارة بهم، أثناء خروجهم من قاعة أفراح.

تفاصيل الحادث

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يُفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة بعدد من معازيم حفل زفاف عقب مغادرتهم إحدى قاعات المناسبات أمام نادي بكورنيش النيل بمدينة بني سويف، ما أدى لإصابة 5 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف بـ3 سيارات نقلت المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي العلاج اللازم، وهم: "صفاء.ع.م"، 55 عاما، مصابة بكدمات بالصدر، "وائل.م.ع"، 39 عاما، مصابا بجرح قطعي بالذراع اليسرى، "أحمد.ش.ع"، 26 عاما، مصابا بجرح قطعي بالرأس، و"أحمد.ب.ع"، 26 عاما، مصابا باشتباه كسر بالقدم اليسرى، و"جودي.م.م"، 12 عاما، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسرى، جميعهم يقيمون مراكز الواسطى ببني سويف.

وأُجريت الإسعافات الأولية للمصابين، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، كما أمرت بتشكيل لجنة من الفنيين المختصين لمعاينة موقع الحادث والسيارة المتسببة فيه، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية أن المصابين جميعهم يقيمون بمركز الواسطى، شمال المحافظة، وأكدوا في أقوالهم أنه قد اصطدمت بهم سيارة مسرعة عقب خروجهم من قاعة مناسبات أمام نادي بكورنيش النيل بمدينة بني سويف، أثناء توجههم من مدخل القاعة إلى أتوبيس رحلات بعد حضورهم حفل زفاف.