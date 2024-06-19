مصرع أم وطفلتها فى حادث تصادم أثناء عبور طريق بالقليوبية

لقيت أم مصرعها وطفلتها في حادث تصادم أثناء عبور أسفل كوبري ميت حلفا بالطريق الزراعي، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى قليوب التخصصي لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أسفل كوبري ميت حلفا بالطريق الزراعي اتجاه بنها، أثناء عبور أم وطفلتها الطريق صدمتهما سيارة مسرعة، مما أدى إلى وفاتهما في الحال.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف العميد محمد البطوطي، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، وتبيَّن مصرع "سحر.ف. ا" - 40 سنة مقيمة قرية ميت حلفا، ونجلتها الطفلة" ملك. ر. ع"، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى قليوب التخصصي لاتخاذ اللازم.

وكلَّفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.