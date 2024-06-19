7 يوليو.. فرقة الإنشاد الديني تحيي احتفالية السنة الهجرية الجديدة بمعهد الموسيقى العربية

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا ضخما بمناسبة برأس السنه الهجرية الجديدة 1446، تحييه فرقه الانشاد الدينى قياده المايسترو الكبير عمر فرحات ومشاركة نجوم الفرقة، وذلك يوم الأحد الموافق 7 يوليو المقبل على مسرح معهد الموسيقى العربية.

تفاصيل الحفل

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، وتقدم فرقة الإنشاد الديني برنامج فني مميز يضم باقة متنوعة من الأعمال الدينية والأناشيد والابتهالات التي وضعها كبار الملحنين منها: إلى رحاب يثرب، اللهم صلي علي المحبوب٬ سيدنا النبي محلاه، اتعلمى يا دنيا٬ عليك سلام الله - لأجل النبي٬ صلوا٬ سلام الله يا طه، أسماء الله الحسنى٬ النبي الغالي٬ يا طيبة٬ طلع البدر علينا.

أداء نجوم الفرقة وهم المطربين ولاء رميح، امنيه سمير، هبه عادل، وائل سراج، محمد حسنين، ابراهيم فاروق، طه حسين، حاتم زيدان.

شروط حضور الحفل

ووضعت إدارة الأوبرا المصرية عدة شروط لحضور الجمهور الحفل وهي:

ـ دار الأوبرا المصرية غير مسؤولة عن التذاكر التى يتم شرائها عن طريق اي مصادر أخرى غير ذلك.

ـ غير مسموح بالجلوس الا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

ـ ممنوع دخول الاطفال الاقل من 7 سنوات.

ـ ممنوع التصوير.

ـ لا يوجد استرجاع او استبدال.

ـ يتم غلق أبواب قاعة العرض وغير مسموح بالدخول نهائيا إلا بعد الإستراحة.

ويحتفل المسلمون برأس السنة الهجرية في الأول من شهر المحرم، ويعبر هذا اليوم عن ذكرى هجرة النبي محمد وأصحابه من مكة إلى المدينة، والتي كانت حدثًا فارقًا في تاريخ الإسلام. يمثل هذا اليوم فرصة للتفكر والتأمل في قيم التضحية والصبر والإيمان، وتجديد العزم على السير في طريق التقوى والبر.

وتحل ليلة رأس السنة الهجرية لعام 1446، يوم السبت الموافق 6 يوليو لعام 2024.

فرقة الإنشاد الديني

فرقة الإنشاد الديني أسسها الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة عام 1972 وبدأت أولي حفلاتها بقيادته عام 1973 وكان الهدف منها الحفاظ علي التراث الغنائي الديني، تخصصت فى تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية.