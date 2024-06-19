بمشاركة مصرية.. تونس تستضيف ملتقى "الكوميسا للاستثمار 2024" الأسبوع المقبل

تستضيف العاصمة التونسية فعاليات ملتقى (الكوميسا للاستثمار- 2024 CIF) الذي تنظمه وكالة الاستثمار الإقليمية (RIA) التابعة لمنظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، في 27 يونيو الجاري، بمشاركة أكثر من 250 شخصية من الوزراء وصناع القرار وممثلي القطاع الخاص ومسئولي هيئات ووكالات الاستثمار والترويج للاستثمار في أكثر من 21 دولة إفريقية من بينهم مصر، تحت رعاية منظمة (الكوميسا).

وقالت الرئيس التنفيذي لوكالة الاستثمار الإقليمية للكوميسا الدكتورة هبة سلامة- في بيان، اليوم الأربعاء، إن الملتقى يقام هذا العام لأول مرة في تونس، بعد انضمامها إلى منظمة (الكوميسا) في يوليو 2018؛ بهدف تشجيع التجارة والاستثمارات البينية بين دول المنظمة، وأيضا تعريف مجتمع الأعمال التونسي بالفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في دول (الكوميسا) المختلفة، بالإضافة إلى التعرف على التسهيلات التي تقدمها المنظمة والمؤسسات التابعة لها في مجال الاستثمار والتجارة.

وأضافت أن الملتقى يمثل بوابة استراتيجية لأسواق منطقة (الكوميسا) ويسهم في إطلاق العنان للإمكانات التي تزخر بها على صعيد التجارة والاستثمارات، كما يوفر منصة لالتقاء صناع السياسات والقطاع الخاص جنبا إلى جنب، بهدف التعاون بشكل أوثق واتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز وتسريع التنمية في جميع أنحاء المنطقة، من خلال تعزيز الاستثمار عبر الحدود والتدفقات التجارية.

وأشارت إلى أن الملتقى يسلط الضوء على الفرص التجارية المتنوعة عبر الدول الأعضاء في (الكوميسا)، وتشجيع التجارة والاستثمارات عبر الحدود، كما يوفر فرصة خاصة للقاء رجال الأعمال والمستثمرين التونسيين مع كبار المسئولين من وكالات ترويج الاستثمار بدول منطقة (الكوميسا) للتعرف على الخدمات المختلفة التي تقدمها أمانة (الكوميسا) ومؤسساتها لتسهيل التجارة والاستثمارات.

وأكدت أن وكالة الاستثمار الإقليمية التابعة لـ (الكوميسا) حريصة على دعم الوحدة الاقتصادية لقارة إفريقيا، داعية كافة وكالات ترويج الاستثمار في (الكوميسا) وكبار المستثمرين والشركات من المنظمة وتونس لمناقشة واستكشاف المعاملات التجارية والاستثمارية المشتركة، مشيرة إلى التزامها بدعم قادة الأعمال والمستثمرين لتعزيز النمو الاقتصادي القوي والتعاون الإقليمي المشترك.

وتابعت أنه من المقرر أن تستفيد تونس من السوق الواسعة في المنطقة، مما يسهل الوصول إلى عدد سكان يزيد على 640 مليون نسمة وناتج محلي إجمالي مجمع يبلغ تريليون دولار.

ويشارك في ملتقى (الكوميسا للاستثمار- 2024 CIF) عدد من المنظمات والجهات الدولية والإفريقية والتونسية، منها مفوضية الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ووزارتا الاقتصاد والتخطيط والتجارة وتنمية الصادرات التونسيتين، واتحاد الصناعات والتجارة والحرف اليدوية التونسي، وكالة الترويج للاستثمار، وعدد من المنظمات التونسية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى كبار المسئولين من أمانة (الكوميسا) منهم الأمين العام المساعد للبرامج السفير الدكتور محمد قدح، ورؤساء 21 وكالة لترويج الاستثمار من الدول الأعضاء في (الكوميسا)، فضلا عن رؤساء جمعيات الأعمال وقادة الأعمال والمستثمرين من مختلف القطاعات الاستراتيجية في تونس ومنطقة (الكوميسا).

ويهدف الملتقى إلى تعزيز فرص الاستثمار والتجارة داخل دول منطقة (الكوميسا)، حيث يجمع كبار صناع السياسات ومتخذي القرار والمسئولين الحكوميين في لقاءات مباشرة (G2G) وبين صناع القرار والشركات في لقاءات مباشرة (G2B) وبين الشركات وممثلي القطاع الخاص والمستثمرين بعضهم البعض من جميع أنحاء منطقة (الكوميسا) "B2B"، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها التجارة والزراعة والأدوية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، مما يمكّن المشاركين من إنشاء روابط قيمة وتحديد فرص الأعمال والشراكة المحتملة عبر مختلف القطاعات.

وتعد (الكوميسا) أكبر تجمع اقتصادي إقليمي في قارة إفريقيا تضم 21 دولة (مصر، بوروندي، جزر القمر، الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، إريتريا، إسواتينى، إثيوبيا، كينيا، ليبيا، مدغشقر، مالاوي، موريشيوس، رواندا، سيشيل، الصومال، السودان، تونس، أوغندا، زامبيا، زيمبابوي) ويزيد عدد سكانها على 640 مليون نسمة ويبلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي أكثر من تريليون دولار.