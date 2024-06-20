لو عايز تجيب تكييف.. تفاصيل قرض السلع المعمرة

أصبح من الصعب امتلاك مكيف هواء بعد ارتفاع أسعار المكيفات خلال الفترة الأخيرة وخاصة خلال فصل الصيف، وأصبحت البنوك الطريقة الأفضل لشراء السلع الاستهلاكية دون تحمل ضغوط عن طريق البطاقات الائتمانية أو عن طريق القروض، وتقدم البنوك قروض السلع المعمرة بشروط مختلفة ما بين البنك والآخر تيسيرًا على العملاء، الراغبين في شراء السلع المعمرة، وخاصة خلال فصل الصيف، الذي تنشط فيه عمليات الشراء لمثل تلك السلع.

ويرصد الدستور في التقرير التالي تفاصيل قرض السلع المعمرة من بعض البنوك:

بنك القاهرة

يمنح البنك تمويل السلع المعمرة بسعر عائد متناقص حسب نوع وظيفة العميل (حكومي أو خاص)، وإمكانية تحويل الراتب للعميل، كما تصل قيمة القرض الشخصي إلى 500 ألف جنيه كحد أقصى لقيمة القرض، وتسجل مصاريف الإدارية نحو 2.5% من إجمالي قيمة القرض تخصم مرة واحدة، ويتراوح عدد سنوات سداد القرض من 6 شهور إلى 5 سنوات.

بنك مصر

يمنح قرض السلع المعمرة للمصريين من خلال برامج التمويل الآتية: الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب/ القسط الشهري، الموظفين بشهادة إثبات الدخل، أصحاب المهن/ الاعمال الحرة، أصحاب / مستحقي المعاشات (بتعهد تحويل المعاش أو بدون)، أصحاب الأوعية الادخارية (للمصريين والأجانب).

شروط الحصول على قرض السلع المعمرة من بنك مصر

الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما.

الحد الأقصى لقيمة القرض 500000 جنيه.

الحد الأقصى لنسبة التمويل 100 %.

الحد الأقصى لمدة القرض 120 شهر.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض السلع المعمرة من بنك مصر

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل.

بنك البركة

الدفعة الأولى: %10 كحد أدنى.

مبلغ التمويل للسلع المعمرة: يصل إلى 200،000 جنيه

الأثاث: يصل إلى 500.000 جنيه

مدة تصل إلى: 60 شهرًا.

نسبة عبء المديونية: 50% من صافي الدخل.

المستندات المطلوبة

بطاقة رقم قومي سارية (للمصريين).

فاتورة مرافق حديثة (هاتف، كهرباء، غاز إلخ).

عرض سعر السلعة.

إثبات دخل للعاملين

فى حالة تحويل الراتب: تعهد معتمد من مصرفنا بتحويل الراتب أو القسط + شهادة دخل حديثة.

فى حالة عدم تحويل الراتب: كشف حساب معتمد لآخر 6 أشهر (شخصي) أو شهادة دخل حديثة مصدق عليها بصحة توقيع بنكى أو ختم النسر لم يمر عليها أكثر من شهر.

إثبات الدخل لأصحاب المهن الحرة والأعمال

كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر السابقة (شخصي أو مؤسسي).

سجل تجاري حديث لم يمر عليه 3 شهور وبطاقة ضريبية سارية.