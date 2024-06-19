الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بوتين وزعيم كوريا الشمالية يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة

بوتين وزعيم كوريا
بوتين وزعيم كوريا الشمالية

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، و كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية في بيونجيانج اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وكان صدق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مسودة اتفاقية للشراكة الاستراتيجية الشاملة مع كوريا الشمالية، والتي سيتم التوقيع عليها في لقائه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف قد أشار إلى إعداد اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة مع كوريا الشمالية، على أن يتم التوقع عليها خلال زيارة بوتين إلى بيونج يانج.

 تفاصيل الوثيقة

وأوضح أن الوثيقة تحدد آفاق مواصلة التعاون الثنائي مع الأخذ في الاعتبار "العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة سواء في مجال السياسة الدولية أو في المجال الاقتصادي بما في ذلك القضايا الأمنية"، مشددا على أنها "ليست موجهة ضد دولة ثالثة".

وكان قد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن علاقات الصداقة وحسن الجوار بين روسيا وكوريا الشمالية القائمة على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل والثقة تعود إلى أكثر من سبعة عقود وهي غنية بالتقاليد التاريخية المجيدة.
 

زعيم كوريا الشمالية وزعيم كوريا كوريا الشمالية بوتين

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