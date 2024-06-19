صافرات الإنذار تدوى فى مستوطنة ناحال عوز بغلاف غزة

دوت صافرات الإنذار في مستوطنة ناحال عوز في غلاف غزة، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت خيام النازحين في المواصي، ما أدى لاستشهاد 7 فلسطينيين على الأقل وإصابة العشرات، واندلاع حرائق في الخيام، مع أنباء عن وقوع مجزرة في المنطقة.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت خيام النازحين في شارع الشاكوش جنوب غرب مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية والمدفعية الحي السعودي غرب رفح الفلسطينية، بالتزامن مع إطلاق النار بشكل كثيف من الطائرات المسيرة على الحي مع توغل قوات الاحتلال برًا نحو الحي وشارع الطيارة.

كما قصفت قوات الاحتلال منازل فلسطينيين في بلدة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.