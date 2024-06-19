الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصين تؤكد عدم تقديم أسلحة للأطراف المتحاربة فى الأزمة الأوكرانية

أسلحة
أسلحة

أكدت وزارة الخارجية الصينية أنها لا تقدم أسلحة للأطراف المتحاربة وتفرض رقابة صارمة على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج.

وقالت "الخارجية الصينية"، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء: "ملتزمون بتعزيز محادثات السلام لتسوية الأزمة الأوكرانية".

الصين تنتقد تصريحات أمين "ناتو" 

وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية الصينية عن انتقادها الشديد تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، بأنه يتعين على الحلفاء في حلف شمال الأطلسي "ناتو" أن يفرضوا تكلفة وثمنًا على الصين بسبب دعمها روسيا في الحرب مع أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، في بكين، إنه يتعين على حلف شمال الأطلسي أن يقوم بالتفكير الذاتي بدلًا من تشويه سمعة الصين.

وخلال زيارة للولايات المتحدة، قال ستولتنبرج إن الصين تبتعد ظاهريًا عن الصراع، بينما تؤجج في الواقع أكبر صراع مسلح في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، مضيفًا "وفي الوقت ذاته، تريد الحفاظ على علاقات جيدة مع الغرب، حسنا، لا يمكن لبكين أن تمضي في الاتجاهين. وفي مرحلة ما، وما لم تغير الصين مسارها، سيتعين على الحلفاء فرض تكلفة".

وردَّ لين بأن الصين ليست طرفًا في الأزمة الأوكرانية وأنها ملتزمة بتعزيز محادثات السلام، وينظر إلى بكين في الغرب على أنها أقوى حليف لروسيا، حيث تقدم الدعم على الساحة الدولية بينما تظل محايدة ظاهريا.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من الشركات الصينية لتزويد روسيا بتكنولوجيا تصنيع الأسلحة.

الخارجية الصينية الأزمة الأوكرانية أوكرانيا الصين روسيا

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