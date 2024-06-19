الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ المنوفية: "مشروعك" مول 11 مشروعا بـ8 ملايين جنيه خلال شهرين

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بأن فرص العمل التي وفرها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" خلال شهري أبريل ومايو، بلغت 31 فرصة عمل بنطاق المحافظة، من خلال تنفيذ 11 مشروع بتمويل ما يزيد عن 8 ملايين جنيه.

 أكد أبوليمون الاستمرار في توفير كل التسهيلات اللازمة لتعظيم دور مبادرة "مشروعك" في إطار دعم خطة الدولة في مجال تشجيع الشباب على العمل الحر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تساهم في توفير فرص عمل مناسبة للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

كما وجه محافظ المنوفية القائمين على البرنامج بضرورة التوسع فى تكثيف الحملات التوعوية ولا سيما في القرى وتوفير آليات جاذبة للشباب ودراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، بالإضافة إلى تقديم كل التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج.

أكد محافظ المنوفية على حرصه التام على تقديم كل أوجه الدعم للتوسع في إقامة العديد من المشروعات من خلال برنامج مشروعك لما يمثله من دور محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج بشتى المجالات وخلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المعيلة بقري وأحياء المحافظة، وذلك بهدف خلق جيل جديد من المستثمرين الشباب مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة.

ويتم ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحقيق التنمية المجتمعية من خلال إقامة العديد من المشروعات المتوسطة والصغيرة والتي من شأنها الارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للمواطنين تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. 

محافظة المنوفية محافظ المنوفية مشروعك مشروع التنمية الاجتماعية تميرل مليون جنيه توفير ٣١ فرصة عمل

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