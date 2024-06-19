الخارجية الروسية: ننتظر ردًا أمريكيًا على مقترحاتنا حول تبادل سجناء

قالت الخارجية الروسية إنها تنتظر ردًا أمريكيًا على مقترحاتها حول تبادل سجناء، وفقًا لنبأ عاجل أوردته فضائية القاهرة الإخبارية.

صفقة سابقة لتبادل المعارض نافالني مقابل سجناء

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد رأت أن إعلان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أنه كان قد وافق على مبادلة سجناء مقابل المعارض للكرملين أليكسى نافالنى قبل وفاته، أحبط تفسير لغز وفاته قبيل عملية تبادل محتملة.

تفاصيل الصفقة السابقة

وذكرت الصحيفة، في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكترونى، أن بوتين قال إنه وافق على مبادلة أليكسي نافالني بسجناء في الغرب قبل أيام من سقوط السياسي المعارض الروسي ميتا في مستعمرة جزائية في منطقة القطب الشمالي.

وأضافت أن التعليقات في هذا الصدد تؤكد أن المحادثات بشأن مبادلة نافالني وصلت إلى مرحلة متقدمة، لكنها تفشل في تفسير لغز وفاته قبيل عملية تبادل محتملة.

ونقلت وول ستريت جورنال عن الرئيس الروسي قوله إنه وافق على مبادلة سجناء مقابل نافالني، شريطة ألا يعود أبدًا إلى روسيا بعد عملية التبادل.