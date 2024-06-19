الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد تبكيره.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

مرتبات
مرتبات

بعد تبكير موعد الصرف بمناسبة عيد الأضحى المبارك، انتهت وزارة المالية من صرف مرتبات شهر يونيو 2024، خلال الفترة من 9-13 يونيو، زادت تساؤلات عن موعد صرف مرتبات يوليو 2024 وهل تم تبكيره أم لا؟.

مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

ويرصد "الدستور" في هذا التقرير التفاصيل الكاملة والمعلومات عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

أعلنت وزارة المالية تبكير مواعيد مرتبات يوليو وأغسطس وسبتبمر ليبدأ صرف مرتبات العاملين بالدولة عن يوليو يوم 18 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8، 10، 11 يوليو.

بعد تبكيرها.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2024

موعد صرف معاشات يوليو 2024 ومنافذ الصرف المعتمدة

موعد صرف مرتبات شهر اغسطس 2024

في حين يتم صرف مرتبات أغسطس المقبل بدءًا من يوم 22 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8، 11، 12 أغسطس.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024


كما يتم صرف مرتبات سبتمبر بدءًا من يوم 22 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 سبتمبر المقبل.

وقالت وزارة إنه المالية سيتم إتاحة مستحقات العاملين فى ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية.

أهابت بالعاملين فى الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

تطبيق الزيادة السنوية والعلاوة الدورية

وتطبق الحكومة المصرية زيادة في المرتبات سنويًٍا وذلك يكون مع بداية بكل عام المالي الجديد، وذلك يكون لأن لمادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر وذلك بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ستنص على أنه سيتم صرف علاوة دورية للموظفين بشهر يوليو من كل عام، وهي تكون زيادة ستُمنح لتحسين دخل العاملين بالدولة.

وكان رئيس الجمهورية قد أقر هذه العلاوة بشهر مارس 2024، من ضمن حزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين التي سوا تهدف لتحسين دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والتخفيف لأثر الإصلاحات المالية والأزمات الاقتصادية على كافة المواطنين.

 

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