المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

بعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة، يوم الإثنين الموافق 10 من شهر يونيو الجاري 2024، يبحث طلاب الثانوية العامة عن جدول الامتحانات المتبقية خلال الفترة المقبلة، حيث بدء جدول الامتحانات 2024 بالمواد المشتركة بين الشعبة الأدبية والعلمية علوم ورياضة.

وتستأنف أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024، بعد إجازة عيد الأضحي يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي، ويوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024

مادة اللغة العربية 80 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة.

مادة الفيزياء 60 درجة.

مادة الكمياء 60 درجة.

مادة الأحياء 60 درجة.

مادة التاريخ 60 درجة.

مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة.

مادة الديناميكا 30 درجة.

مادة الاستاتيكا 30 درجة.

مادة التفاضل والتكامل 30 درجة.

مادة علم النفس والاجتماع 60 درجة.

مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة.

جدول امتحانات الثانوية العامة الشعبة العلمية علوم 2024

وجاء جدول طلاب الشعبة العلمية علوم يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء ويوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء، ويوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، ويوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء.

جدول امتحانات الثانوية العامة الشعبة الأدبية

يبدأ طلاب الشعبة الأدبية الامتحانات من يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ، يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا، يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع، يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024

من المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم بعد انتهاء امتحانات الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشير بعض التوقعات إلى أن النتيجة قد تظهر في الفترة من 5 إلى 10 أغسطس 2024.