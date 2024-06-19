الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حالة الطقس اليوم في مصر بالقاهرة والإسكندرية

طقس حار
طقس حار

تسود حالة من ارتفاع درجات الحرارة، الطقس في مصر خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس اليوم شديد الحرارة نهارًا في معظم مناطق البلاد، حارًا على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة ليلًا في أغلب المناطق، بينما يكون معتدلًا على السواحل الشمالية كما أن هناك توقعات بنشاط وفترات متقطعة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ومدن القناة، وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد.

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حالة الطقس اليوم في مصر

وتوقعت الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

القاهرة 37 25

 

العاصمة الإدارية 38 24

 

6 أكتوبر 38 24

 

بنها 37 25

 

دمنهور 36 23

 

وادي النطرون 37 24

 

كفر الشيخ 36 23

 

المنصورة 36 23

 

الزقازيق 37 25

 

شبين الكوم 37 25

 

طنطا 36 24

 

دمياط 31 23

 

بورسعيد 31 25

 

الإسماعيلية 37 24

 

السويس 37 24

 

العريش 30 22

 

رفح 30 21

 

رأس سدر 38 25

 

نخل 38 18

 

كاترين 34 16

 

الطور 36 25

 

طابا 37 26

 

شرم الشيخ 41 30

 

الإسكندرية 31 23

 

العلمين 30 22

 

مطروح 29 22

 

السلوم 32 21

 

سيوة 38 20

 

رأس غارب 38 29

 

الغردقة 40 30

 

سفاجا 41 30

 

مرسى علم 42 29

 

شلاتين 42 28

 

حلايب 36 29

 

أبورماد 38 27

 

رأس حدربة 36 28

 

الفيوم 38 24

 

بني سويف 38 25

 

المنيا 39 25

 

أسيوط 40 26

 

سوهاج 40 27

 

قنا 45 30

 

الأقصر 46 30

 

أسوان 47 30

 

الوادي الجديد 41 29

 

أبوسمبل 44 30

ما هي حالة الطقس غدًا؟

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس حار رطب خلال ساعات الصباح وأما حالة الطقس ليلا يكون مائلا للحرارة على أغلب الأنحاء، ومعتدلا على السواحل الشمالية، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

وتوقعت الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية.

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