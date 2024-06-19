الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

للاطلاع على أوضاع الفلسطينيين.. رئيس أساقفة سبسطية يستقبل وفدًا حقوقيًا من جنيف

المطران عطالله
المطران عطالله

 استقبل  المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، صباح اليوم، وفدا من مؤسسة حقوق الإنسان ومقرها في جنيف والذين وصلوا إلى مدينة القدس في زيارة هادفة للاطلاع على أوضاع الشعب الفلسطيني.

أهل غزة منذ تسعة أشهر يعانون من حرب ضروس تستهدف الأخضر واليابس 

 وقد استقبلهم مرحبا بزيارتهم، مؤكدا أهمية العمل وبكافة الوسائل المتاحة من أجل وقف الحرب ووقف هذا النزيف الذي أدمى قلوبنا جميعا فأهل غزة ومنذ تسعة أشهر يعانون من حرب ضروس تستهدف الأخضر واليابس حيث دمرت وخربت وأدت إلى كثير من الآلام والأحزان والمعاناة في قطاع غزة الذي عانى ولسنين طويلة من الحصار ومن حروب متتالية ولكن العدوان الذي يشهده القطاع في هذه الأوقات هو الأكثر شراسة وعدوانية حيث إن الدمار الذي خلفه هذا العدوان لا يمكن وصفه بالكلمات.

من يدفعون فاتورة هذه الحرب هم المدنيون وخاصة شريحة الأطفال

وتابع المطران في بيان له: إن من يدفعون فاتورة هذه الحرب إنما هم المدنيون وخاصة شريحة الأطفال فما ذنب أهل غزة لكي يتم التنكيل بهم بهذه الطريقة، إننا نحيي كافة الجهود المبذولة من أجل وقف الحرب وإغاثة أهلنا في غزة هذه الجهود التي يجب أن تستمر وتتواصل رغما عن كل المعوقات المعروفة.

ووضع  رئيس أساقفة سبسطية للروم، الوفد في صورة ما يحدث في مدينة القدس كما تحدث عن موقف الكنائس المسيحية في المدينة المقدسة المطالب بوقف الحرب، وضرورة إيقاف هذا النزيف المروع وهذه المأساة غير المسبوقة.

كما أجاب عن عدد من الأسئلة والاستفسارات كما ورافق الوفد في جولة داخل البلدة القديمة من القدس..

المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس مؤسسة حقوق الإنسان مدينة القدس شعبنا الفلسطيني

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