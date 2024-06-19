الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

6 مصابين فى حادث تصادم سيارتين بالقليوبية

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى "ميكروباص" بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء.

تفاصيل الحادث

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة، يُفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص، وسقوط مصابين تم نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم. 

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارة ملاكي مع أخرى "ميكروباص".

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ورفع تلفيات الحادث إلى جانبي الطريق، وتسيير الحركة المرورية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

محافظة القليوبية القناطر الخيرية حادث تصادم اصابة 6 اشخاص امن القليوبية

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