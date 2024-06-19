أفلام عيد الأضحى.. "عصابة الماكس" يحقق رقمًا جديدًا فى شباك التذاكر

سجل فيلم "عصابة الماكس" للفنان أحمد فهمي رقمًا جديدًا في شباك التذاكر لليوم الثالث من عيد الأضحي المبارك، وذلك أثناء عرضه داخل دور العرض السينمائية ضمن أفلام موسم عيد الأضحى 2024، ليصل إلى المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر، محققًا إيرادات وصلت إلى 2،030،645 جنيه.

ووصل إجمالي الإيرادات التي حققها فيلم عصابة الماكس منذ عرضه، بحسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ"الدستور"، لـ5،802،715 جنيه.

أبطال وصنّاع فيلم عصابة الماكس

فيلم "عصابة الماكس" تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا حول "الماكس"، الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

قصة فيلم عصابة الماكس

تدور أحداث فيلم "عصابة الماكس" في إطار كوميدي حول "المكسيكي"، الذي اعتاد السرقة والتهريب دون مساعدة من أحد، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تُساعده في تنفيذها، لكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تُهدد نجاح العملية.