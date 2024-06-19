الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"آثار أسوان والنوبة".. أمسية ثقافية بمكتبة مصر العامة الاثنين المقبل

مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة بأسوان

آثار أسوان والنوبة، محور الأمسية الثقافية التي تنظمها مكتبة مصر العامة ــ فرع أسوان ــ في السابعة من مساء الإثنين المقبل، الموافق 24 يونيو الجاري.

 

تفاصيل أمسية آثار أسوان والنوبة

 

ففي السابعة من مساء الإثنين المقبل، يحل الكاتب الدكتور أحمد صالح، في ضيافة مكتبة مصر العامة بأسوان، في أمسية ثقافية لمناقشة وتوقيع كتابه “آثار أسوان والنوبة.. عبق التاريخ وسحر الحضارة”، والصادر عن دار أم الدنيا للنشر، في العام 2022. 

 

ويقع الكتاب في 183 صفحة من القطع الكبير، ويضم قسمين، يتناول “صالح” في قسمه الأول آثار أسوان وذلك عبر ثلاث مباحث فرعية يتطرق فيها لآثار كل من إدفو وكوم أمبو ومدينة أسوان، بينما يفرد الجزء الثاني للحديث عن آثار النوبة المصرية من فيلة إلى أبو سمبل، متطرقا إلى معبد الآلهة إيزيس، منطقة كلابشة الجديدة، السبوع الجديدة، عمدا الجديدة، قصر أبريم، مدينة أبوسمبل، معبد رمسيس الثاني، كما يتطرق أيضا إلى متحف النوبة وآثار النوبة المصرية خارج البلاد.

 

 

ويذكر الأثري أحمد صالح في مقدمة كتابه آثار أسوان والنوبة: "تضم محافظة أسوان منطقتين آثريتين، وهي متنوعة تاريخيًّا ومعماريًّا؛ المنطقة الأولى هي المدن القديمة، التي تبدأ من مدينة الكاب القديمة في الشمال، وتنتهي في جزيرة سهيل في الجنوب، أما المنطقة الثانية، فتقع أمام خزان أسوان، وتبدأ من جزيرة فيلة في الشمال، إلى أن تنتهي عند مدينة "أبو سمبل" على الحدود المصرية السودانية.

 

وقديمًا كانت المنطقة الأولى تضم ثلاث مقاطعات قديمة، ففي الجنوب كانت المقاطعة الأولى تاستي وعاصمتها آبو، وشمالها تقع المقاطعة الثانية ثست – حور، وعاصمتها جبا (إدفو)، وفي أقصى شمال غرب محافظة أسوان تقع المقاطعة الثالثة نخن، وعاصمتها كانت على الضفة الشرقية للنيل، وتسمى نخب (الكاب بإدفو)، وبالإضافة لعواصم المقاطعات الثلاث كانت هناك مدن مزدهرة أيضًا مثل: سونو (أسوان القديمة)، ونبيت (كوم أمبو)، وخني (جبل السلسلة).

أما في المنطقة الثانية فقد كانت واوات، وهي النوبة المصرية، وتمتد من الشلال الأول حتى الشلال الثاني بين مصر والسودان، والآثار فيها تنقسم بين العصور المصرية القديمة، والعصور اليونانية الرومانية، وفي الوقت الذي ترك فيه الملوك المصريون آثارهم في كل ربوع النوبة المصرية، إلا أن الآثار اليونانية / الرومانية ركزت على الجزء الشمالي من النوبة المصرية، ربما بسبب الاضطرابات التي سببها لهم النوبيون المقيمون في هذه المنطقة، وهم يساعدون صعيد مصر على التمرد ضد المحتل اليوناني / الروماني.

وعلى طول هذه المسافة ـ التي تبلغ حوالي ثلاثمائة كيلومتر ـ توجد مجموعة متنوعة من الآثار البعيدة عن الأعين، تلقي الضوء على تاريخ مصر، من عصر ما قبل التاريخ وحتى العصر المسيحي، ورغم ذلك لا يشاهدها أغلب المصريين، ربما لبُعدها عن التجمعات السكنية.

أسوان والنوبة كتاب آثار أسوان والنوبة دكتور أحمد صالح مكتبة مصر العامة بأسوان عبق التاريخ وسحر الحضارة معبد رمسيس الثاني

مواد متعلقة

ليلي وفرانز في ضيافة نادي القصة بالمنصورة السبت

أحمد فضل شبلول: "الرسام" تأخر بسبب الحرب على غزة واستشهاد أسرته

الأكثر قراءة

موعد طرح وحدات تعاونيات البناء والإسكان.. وقيمة المقدم وطريقة السداد

وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

"كانوا رايحين مصيف".. إصابة 29 شخصًا فى انقلاب سيارة بالإسماعيلية

هجوم على أحمد سعد بسبب "حُماية العيد".. ما القصة؟

قرارات من جهات التحقيق بشأن حادث مصرع مشجعتى الأهلى

رابع أيام العيد.. الرايات الصفراء والخضراء تغري المواطنين لاحتلال شوطئ الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

جلال حمام

السلام الحائر.. بين نتنياهو والسنوار

علي ترك

«دواعى السفر».. شاطئ راحة

أحمد محمود عجاج

انتخابات أوروبا المستقبل المظلم.. ومرارة الحصاد

ماجد حبته

30 يونيو بعيون منصفة

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

صور

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية في ثالث أيام عيد الأضحى

الحديقة الدولية تستقبل الزوار في ثالث أيام عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا وإسرائيل.. لعبة "النفى والتأكيد" تكشف أسرار شحنات الأسلحة

اليوم الـ257 للعدوان.. مجازر الاحتلال الإسرائيلى لا تتوقف فى قطاع غزة

قناة عبرية: عدد المعاقين فى الجيش الإسرائيلى تجاوز 70 ألفًا