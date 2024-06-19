"أهل الكهف" يتزيل إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى

تزيل فيلم "أهل الكهف" للمخرج عمرو عرفة، إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى 2024، وجاءت محصلة الإيرادات في أول أسبوع عرض للفيلم 3 ملايين و866 ألفًا و769 جنيهًا، في الوقت الذي حقق فيه فيلم "ولاد رزق 3- القاضية" للنجم أحمد عز، 92 مليونًا و465 ألفًا و165 جنيهًا، بعد أسبوع من طرحه في دور العرض، ليصبح بهذا الرقم أعلى إيراد يحققه فيلم في الفترة الزمنية.

فيما حقق فيلم "اللعب مع العيال" للنجم محمد عادل إمام 12 مليون جنيه في نفس مدة العرض.

بينما حقق فيلم "عصابة المكس" بطولة النجم أحمد فهمي، إجمالي إيرادات خلال أسبوعه الأول في دور العرض السينمائي اقتربت من 6 ملايين جنيه، محققًا 5 ملايين و802 ألف جنيه.

وحقق فيلم أهل الكهف في شباك تذاكر دور السينما، أمس الثلاثاء، مع ثالث أيام عيد الأضحى إيرادات تقدر بـ مليون و266 ألفًا و253 جنيهًا، إذ ابتعد عن المنافسة مع أفلام ولاد رزق 3، واللعب مع العيال، وعصابة الماكس، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

قصة فيلم أهل الكهف

فيلم "أهل الكهف" بطولة نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم خالد النبوي، ويتناول قصة تشويقية حول "أهل الكهف" في إطار من التشويق المبني على الكثير من المشاهد الأكشن، حيث من المتوقع أن يجد الجمهور شكلًا جديدًا على السينما المصرية على طريقة أفلام عالمية، فقصة العمل تدور في إطار خيالي حول عدد من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون فيجدون أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعًا قويًا مع الزمن.

صناع وأبطال فيلم أهل الكهف

فيلم أهل الكهف، بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفى، بسنت شوقي، هاجر أحمد، صبري فواز، رشوان توفيق، أحمد وفيق، معالجة سينمائية للكاتب أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.