حزب العدل يختتم احتفالاته بعيد الأضحى فى المحافظات

اختتم حزب العدل احتفالاته المختلفة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، التي استمرت طوال فترة العيد، في الأمانات الجغرافية المختلفة.

تفاصيل الاحتفالات

وقال أحمد الغنام، أمين العمل الجماهيري المركزي بحزب العدل، إن الفعاليات كانت بالتعاون بين أمانة العمل الجماهيري المركزية والأمانات المتخصصة مع الأمانات الجغرافية في المحافظات، وقد شملت توزيع الهدايا والألعاب على المواطنين، كما ضمت زيارات مختلفة للمسئولين للتهنئة، كذلك زيارات للجهات التي تقوم بعملها خلال فترة العطلة للتأكيد على أهمية ما يبذلوه من مجهود.

ففي محافظة الأقصر، تم توزيع الهدايا ومشاركة المواطنين فرحة العيد في قرية الحلة، وساحة سنترال إسنا القديم، ومنطقة عزبة الطيب.

وهو أيضا ما قامت به أمانة مركز سمنود بمحافظة الغربية، التي شاركت في الاحتفالات بنادي سمنود الرياضي، كذلك قام وفد بزيارة مركز الشرطة ومركز الحماية المدنية بسمنود، كذلك زيارة مستشفى سمنود وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة، وأيضا مركز الهندسة، وذلك لتهنئة العاملين بالعيد وتقديم الشكر لهم على استمرارهم فى تأدية عملهم فى العطلة الرسمية.

وفي محافظة سوهاج، قام وفد من الحزب بزيارة لمستشفى أورام سوهاج؛ لمشاركة المرضى فرحة العيد في محاولة للتخفيف عنهم، كذلك تم توزيع الهدايا عقب صلاة العيد بمسجدي الزهراء ومصعب بن عمير.

أما في محافظة الدقهلية فقد قامت الأمانة بزيارة للسيد وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، كما تم توزيع الهدايا باسم حزب العدل على أهالى المنصورة.

وفي محافظة القاهرة قام أعضاء الحزب بمشاركة المواطنين احتفالاتهم بمنطقة الضاهر، حيث تم توزيع الهدايا والألعاب المختلفة.

كما قامت أمانة حزب العدل بأسوان بثلاث فعاليات لتوزيع الحلوى والهدايا على الأطفال فور الانتهاء من صلاة العيد في الساحات بوسط المدينة وبمنطقة الكرور وقرية الكوبانية.

كذلك تم الاحتفال في محافظات الإسكندرية وأسيوط، ومركز بنها بمحافظة القليوبية.