الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حزب العدل يختتم احتفالاته بعيد الأضحى فى المحافظات

أحمد الغنام
أحمد الغنام

اختتم حزب العدل احتفالاته المختلفة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، التي استمرت طوال فترة العيد، في الأمانات الجغرافية المختلفة.

تفاصيل الاحتفالات

وقال أحمد الغنام، أمين العمل الجماهيري المركزي بحزب العدل، إن الفعاليات كانت بالتعاون بين أمانة العمل الجماهيري المركزية والأمانات المتخصصة مع الأمانات الجغرافية في المحافظات، وقد شملت توزيع الهدايا والألعاب على المواطنين، كما ضمت زيارات مختلفة للمسئولين للتهنئة، كذلك زيارات للجهات التي تقوم بعملها خلال فترة العطلة للتأكيد على أهمية ما يبذلوه من مجهود.

ففي محافظة الأقصر، تم توزيع الهدايا ومشاركة المواطنين فرحة العيد في قرية الحلة، وساحة سنترال إسنا القديم، ومنطقة عزبة الطيب.

وهو أيضا ما قامت به أمانة مركز سمنود بمحافظة الغربية، التي شاركت في الاحتفالات بنادي سمنود الرياضي، كذلك قام وفد بزيارة مركز الشرطة ومركز الحماية المدنية بسمنود، كذلك زيارة مستشفى سمنود وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة، وأيضا مركز الهندسة، وذلك لتهنئة العاملين بالعيد وتقديم الشكر لهم على استمرارهم فى تأدية عملهم فى العطلة الرسمية.

وفي محافظة سوهاج، قام وفد من الحزب بزيارة لمستشفى أورام سوهاج؛ لمشاركة المرضى فرحة العيد في محاولة للتخفيف عنهم، كذلك تم توزيع الهدايا عقب صلاة العيد بمسجدي الزهراء ومصعب بن عمير.

أما في محافظة الدقهلية فقد قامت الأمانة بزيارة للسيد وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، كما تم توزيع الهدايا باسم حزب العدل على أهالى المنصورة.

وفي محافظة القاهرة قام أعضاء الحزب بمشاركة المواطنين احتفالاتهم بمنطقة الضاهر، حيث تم توزيع الهدايا والألعاب المختلفة.

كما قامت أمانة حزب العدل بأسوان بثلاث فعاليات لتوزيع الحلوى والهدايا على الأطفال فور الانتهاء من صلاة العيد في الساحات بوسط المدينة وبمنطقة الكرور وقرية الكوبانية.

كذلك تم الاحتفال في محافظات الإسكندرية وأسيوط، ومركز بنها بمحافظة القليوبية.

حزب العدل عيد الأضحى أمانة حزب العدل أحمد الغنام مركز سمنود بمحافظة الغربية وزارة الأوقاف

مواد متعلقة

برلمانى: ملفا الصناعة والاستثمار ودعم القطاع الخاص أهم أولويات الحكومة الجديدة

حماة الوطن: الاهتمام بالتعليم وملف الشباب والرياضة أولوية على مائدة الحكومة الجديدة

"المصريين الأحرار" بأسيوط يستطلع طلبات أهالى القرى والنجوع

"المصرى الديمقراطى": ملفات التعليم والدعم أولوية على مائدة الحكومة الجديدة

"الغد": اجتماعات مكثفة استعدادًا للمشاركة في المرحلة المقبلة من الحوار الوطني

"الجيل" يكشف آخر استعدادته للمشاركة في الحوار الوطني المرحلة المقبلة

يسرى المغازى: ما تحقق فى مصر إعجاز فى ظروف مضطربة بالمنطقة

برلماني: جهود "التموين" لتوفير احتياجات المواطنين فى العيد تحتاج لرقابة صارمة

الأكثر قراءة

موعد طرح وحدات تعاونيات البناء والإسكان.. وقيمة المقدم وطريقة السداد

وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

"كانوا رايحين مصيف".. إصابة 29 شخصًا فى انقلاب سيارة بالإسماعيلية

هجوم على أحمد سعد بسبب "حُماية العيد".. ما القصة؟

قرارات من جهات التحقيق بشأن حادث مصرع مشجعتى الأهلى

رابع أيام العيد.. الرايات الصفراء والخضراء تغري المواطنين لاحتلال شوطئ الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

جلال حمام

السلام الحائر.. بين نتنياهو والسنوار

علي ترك

«دواعى السفر».. شاطئ راحة

أحمد محمود عجاج

انتخابات أوروبا المستقبل المظلم.. ومرارة الحصاد

ماجد حبته

30 يونيو بعيون منصفة

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

صور

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية في ثالث أيام عيد الأضحى

الحديقة الدولية تستقبل الزوار في ثالث أيام عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا وإسرائيل.. لعبة "النفى والتأكيد" تكشف أسرار شحنات الأسلحة

اليوم الـ257 للعدوان.. مجازر الاحتلال الإسرائيلى لا تتوقف فى قطاع غزة

قناة عبرية: عدد المعاقين فى الجيش الإسرائيلى تجاوز 70 ألفًا