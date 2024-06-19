هتروح فين في العيد؟.. مواعيد وأسعار المتحف اليوناني الروماني في إجازة عيد الأضحى

يحتار الكثير من الناس في كيفية التخطيط لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، فما بين زيارة الأقارب والخروج إلى المتنزهات والتجمعات العائلية أو السفر إلى الشواطئ، تذهب إجازة العيد.

وهناك الكثير من المصريين يفضلون زيارة المتاحف والأماكن الأثرية، لقضاء وقت ممتع ومختلف في إجازة العيد، ولهذا نستعرض في التقرير التالي موعد وأسعار تذاكر المتحف اليوناني الروماني طوال إجازة عيد الأضحى المبارك.

موعد زيارة المتحف اليوناني الروماني

أعلن المتحف أن مواعيد الزيارة من الأحد للخميس من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً، أما أيام الجمعة والسبت فتكون مواعيد الزيارة من 9 صباحًا حتى 8 مساءً.

ويشار إلى أن شباك بيع التذاكر سوف يغلق أبوابه الساعة 7 مساءً.

أسعار تذاكر دخول المتحف:

للمصريين والعرب:

الزائر: 40 جنيها

الطالب: 20 جنيها

للأجانب:

الزائر: 300 جنيه

الطالب: 150 جنيها

علمًا بأن الدفع باستخدام البطاقات الإلكترونية.

خدمات المتحف اليوناني الروماني

خدمات المتحف اليوناني الروماني

يقدم المتحف اليوناني الروماني العديد من الخدمات ويوفر سبل تسهيل وتعزيز الزيارة لتقديم تجربة زيارة متحفية مميزة، ومن أبرز هذه الخدمات للمصريين والأشخاص ذوي الإعاقة:

- جولات إرشادية مجانية.

- كرسي متحرك لذوي الاحتياجات الخاصة.

- رامبات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

- 19 قطعة ببطاقات شرح برايل.

- 19 قطعة متاحة للمس للمكفوفين ولضعاف البصر.

- قلم ذكي ناطق لقراءة بطاقات الشرح للمكفوفين وضعاف البصر.

- تصوير فوتوغرافي مجاني بالموبايل بدون فلاش.

- مطعم وكافتيريا للاستمتاع بالمأكولات والمشروبات داخل المتحف.

- حمامات مجهزة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

تاريخ المتحف اليوناني الروماني:

يرجع تاريخ إنشاء المتحف إلى عهد الخديو عباس حلمي الثاني، الذي افتتحه في يوم 17 أكتوبر 1892 بعد قرار بلدية الإسكندرية ببناء متحف الإسكندرية الحالي ليضم الآثار اليونانية الرومانية والقائم بشارع فؤاد.

وكان المبني من تصميم وتخطيط المهندسين الألماني ديتريش والهولندي ليون ستينون على طراز المباني اليونانية، ثم تم تسجيل المتحف في عام 1983 ضمن الآثار الإسلامية والقبطية، لذلك يعد المتحف اليوناني الروماني من أقدم المتاحف المصرية.

يضم المتحف اليوناني الروماني، عددًا كبيرًا من الآثار التي توثق تاريخ مدينة الإسكندرية، و10 آلاف قطعة أثرية بعد تحديثه، ومن أهم القاعات التي يمكن للزائر التجول بها، قاعة الإسكندر الأكبر، وقاعة كليوباترا ومارك أنطونيوس، وقاعة أباطرة القرن الذهبي، وقاعة الفلاسفة، وقاعة النشاط الصناعي والتجاري في العصر الروماني، وفاترينات العُملات وتماثيل الفن السكندري، والتوابيت الرخامية.