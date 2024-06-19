استشارى باطنة: تم فحص 13 مليون مواطن ضمن مبادرة علاج الأمراض المزمنة

قال محمد منيسي، استشاري الباطنة والكبد، إن مبادرة الرئيس السيسي للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي بدأت منذ انطلاق حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، مؤكدًا أنها من أهم المبادرات، إذ إنها حصلت على إشادة عالمية من منظمة الصحة العالمية.

المبادرات استطاعت وضع خريطة كاملة لشكل الأمراض في مصر

وأضاف "منيسي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه المبادرات استطاعت وضع خريطة كاملة لشكل الأمراض في مصر، فهناك مبادرة للقضاء على فيروس سي، ومبادرة للكشف عن الأورام، مؤكدًا أن جميعها عبارة عن حلول مبتكرة بإشادات عالمية للقضاء على المشاكل الصحية المتراكمة على مدار العصور.

إشادة عالمية من منظمة الصحة

وأوضح استشاري الباطنة أن هناك أكثر من 7045 مركز غسل كلوي على مستوى محافظات مصر، وأكثر من 3 آلاف مركز للكشف العام والمبكر عن كل الأمراض، لافتًا إلى أنه تم فحص 13 مليون مواطن ضمن مبادرة الرئيس لفحص وعلاج الأمراض المزمنة منذ انطلاقها في شهر سبتمبر 2021 وحتى اليوم.