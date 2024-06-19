يتابع مستفدي كارت الخدمات المتكاملة خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي لمعرفة التفاصيل، وترصد جريدة الدستور كافة التفاصيل المتعلقة كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

حيث ووفرت وزارة التضامن الاجتماعي عدد من مكاتب التأهيل المتنقلة بالمحافظات حيث تصل داخل القرى والنجوع في بهدف سرعة بمشاركة نحو 5 آلاف متطوع وعدد من من الرائدات المجتمعيات.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة



وتصدر الرابط الذي اطلقته وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024، قائمة بحث المواطنين علي محرك البحث جوجل منذ انطلاق منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة، تحت شعار «هنوصلك» حيث تهدف الي منح مليون مواطن من ذوي الهمم الكارت الذكي.



الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

وتتضمن خطوط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي رابط خاص يمكن بالمواطنين الدخول علية للاستعلام من خلال الرقم القومي كذلك المتقدمين بطلب استخراجها من خلال اتباع الخطوات التالي

اولا: لابد من الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

ثانيا: كتابة بيانات الرقم القومي في الخانة المخصصة له.

ثالثا: الضغط على كلمة " بحث"

رابعا: فى نهاية الخطوات تظهر نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات

خامسا: وفي حالة قبول الطلب اضغط على أيقونة حجز موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة

سادسا: وبعد ذلك التوجه إلى مكتب التأهيل الذي تم اختياره من خلال المستعلم.



مميزات كارت الخدمات المتكاملة