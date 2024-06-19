الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

الخدمات المتكاملة
الخدمات المتكاملة

يتابع مستفدي كارت الخدمات المتكاملة خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي لمعرفة التفاصيل، وترصد جريدة الدستور كافة التفاصيل المتعلقة كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024  
حيث ووفرت وزارة التضامن الاجتماعي عدد من  مكاتب التأهيل المتنقلة بالمحافظات حيث تصل  داخل القرى والنجوع في بهدف سرعة بمشاركة نحو 5 آلاف متطوع وعدد من من الرائدات المجتمعيات.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي.. دليل شامل

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة
 

وتصدر الرابط الذي اطلقته وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024، قائمة بحث  المواطنين  علي محرك البحث جوجل منذ انطلاق منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة، تحت شعار «هنوصلك» حيث تهدف الي منح مليون مواطن من ذوي الهمم الكارت الذكي.
 

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الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

وتتضمن خطوط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي رابط  خاص  يمكن بالمواطنين الدخول علية للاستعلام من خلال الرقم القومي كذلك  المتقدمين بطلب استخراجها من خلال اتباع الخطوات التالي

اولا: لابد من الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.
ثانيا: كتابة  بيانات الرقم القومي في الخانة المخصصة له.
ثالثا: الضغط على كلمة " بحث"
رابعا: فى نهاية الخطوات  تظهر نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات
خامسا: وفي حالة قبول الطلب اضغط على أيقونة حجز  موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة
سادسا: وبعد ذلك التوجه إلى مكتب التأهيل الذي تم  اختياره من خلال المستعلم.


مميزات كارت الخدمات المتكاملة

  • التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية أنه معاق
  • الكشف المجاني في المستشفيات
  • لحصول على خصومات علي اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية
  • مجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثرية.
  • الجمع بين معاشين
  • الدمج في المدارس والجامعات
  • الإعفاء الجمركي علي الأجهزة التعويضية
  • الحصول على الخصومات من وسائل النقل والمواصلات
  • التعيين من خلال نسبة الـ5% من عدد العاملين
  • الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية علي السيارات
  • الإعفاء من الضرائب، والحصول على سكن حكومي مناسب
هنوصلك وزارة التضامن الاجتماعي الخدمات المتكاملة التضامن الكشف الطبي لكارت الخدمات

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