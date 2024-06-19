ميسى: أتمنى أن نصبح أبطال عالم مرة أخرى.. وأشعر بأننى أستطيع الاستمرار

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل العالم، عن كواليس مونديال قطر 2022 والمرشحين لبطولة كوبا أمريكا 2024 التي تبدأ الجمعة المقبل في أمريكا.

وقال ميسي في حواره مع ابن أخيه توماس على قناته في "يوتيوب" حول ذكريات كأس العالم والاحتفال به: “في تلك اللحظة، لم أكن أفكر في المكان والوقت الذي كنت فيه. ببساطة كنت أفكر في نفسي وفي كل ما مررنا به، عائلتي كانت تعاني كثيرًا، كما تعلم. رغبتهم، التي كانت أكبر حتى من رغبتي، كانت أن نكون أبطال العالم. كان هذا بمثابة القول 'لقد نجحنا، لا يمكن فعل المزيد”.

رؤية ميسى لكرة القدم والحياة فى أمريكا

وأضاف عن الحياة في أمريكا: “كرة القدم هنا في أمريكا مختلفة لكنني أريد الاستمرار في الفوز، لقد خسرت مباراة في التدريبات بالأمس وأنا أشعر بالحرارة”.

وتابع: “لا أعرف ما الذي سيحدث من الآن وحتى كأس العالم 2026، إذا كنت سأكون على نفس مستوى زملائي في الفريق لا أعرف ما إذا كنت سأكون كذلك، من الصعب التحدث عن المستقبل ما زلت أعتني بنفسي كما فعلت دائمًا وسيعتمد ذلك على كيفية تطور الموضوع على أساس يومي”.

أشعر بأننى أستطيع الاستمرار فى المنافسة وتخلصت من ألم خسارة نهائى كأس العالم 2014

وواصل: “ أشعر بأنني بحالة جيدة جدًا اليوم وأشعر أنني أستطيع الاستمرار في المنافسة، في الوقت الحالي لا أفكر في المستقبل والعمر مجرد رقم”.

وأكمل: “لقد تخلصت من ألم خسارة نهائي كأس العالم 2014، لقد استمتعنا بقطر 2022 كثيرًا وطريقة تجربتنا للبلاد لن نرى شيء من هذا القبيل مرة أخرى، قال الجميع أن السعودية ستكون الأسهل في المجموعة وقلت إن المباراة الأولى لكأس العالم هي الأصعب، إنها كرة القدم ويحدث ذلك في أي وقت كنا يجب أن نكون على هذا النحو”.

وأوضح: “على الرغم من أننا قد نصبح أبطال العالم مرة أخرى لكن لا أعتقد أن الناس سيعيشون ذلك بنفس الطريقة التي عشناها، أتمنى أن نصبح أبطال العالم مرة أخرى”.

بطولة كوبا أمريكا ستكون صعبة جدًا

وعن المنافسة في بطولة كوبا أمريكا: “ستكون كوبا أمريكا صعبة جدًا، المجموعة تعرف ذلك وتعرف أنه علينا أن نفعل الشيء نفسه وأكثر لمحاولة الفوز، الأرجنتين هي دائمًا المفضلة، نحن بالفعل هكذا ونعتبر الأمور كأمر مفروغ منه، اليوم نحن الأفضل لأننا أصبحنا أبطال العالم، لكن كوبا أمريكا ستكون صعبة”.