الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إنجاز جديدة لـ"الإسكان" بـ3 محافظات ضمن المرحلة الأولى من "حياة كريمة"

وزير الاسكان
وزير الاسكان

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، ومن خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، أنهى تنفيذ 381 مشروعًا بمراكز "مطوبس بمحافظة كفر الشيخ – زفتى بمحافظة الغربية – كفر سعد بمحافظة دمياط"، وذلك ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف.

تنفيذ المشروعات المستهدفة

وأشار وزير الإسكان، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن الوزارة تتولى من خلال الجهاز المركزي للتعمير، تنفيذ المشروعات المستهدفة بـ25 مركزًا في 10 محافظات، وتضم 740 قرية وتوابعها، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف.

وتابع تشمل المشروعات، إنشاء مجمعات خدمات المواطنين، ومجمعات خدمات زراعية، وإنشاء ورفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب، والكبارى على المجارى المائية، والمنشآت الصحية، ونقاط الإسعاف، ومنشآت خدمات التضامن الاجتماعى، ومشروعات الكهرباء والإنارة العامة، والطرق، بالإضافة إلى إنشاء عمارات "سكن كريم" للمواطنين.

وزير الإسكان: 23 مشروعًا لمياه الشرب وصرف صحى الحضر والمناطق الريفية بالوادي الجديد

وفي ذات السياق، أوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن إجمالي عدد المشروعات المقرر تنفيذها بمراكز (مطوبس – زفتى – كفر سعد)، يبلغ 502، وتضم تلك المراكز 26 وحدة محلية بها 100 قرية، موزعة كالتالى، (5 وحدات محلية بها 18 قرية بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بإجمالى 125 مشروعًا – 9 وحدات محلية بها 54 قرية بمركز زفتى بمحافظة الغربية، بإجمالى 221 مشروعًا – 12 وحدة محلية بها 28 قرية بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، بإجمالى 156 مشروعًا).

وقال رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إنه تم إطلاق التيار الكهربائي في 96 قرية، وجار العمل فى 4 قرى، ضمن مشروعات تطوير وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة العامة بالقرى لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، وتم تنفيذ 26 مجمع خدمات للمواطنين، والتى تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية، وتقدم 7 خدمات للمواطنين، وهى (سجل مدنى – شهر عقارى – بريد – مكتب تموين – مكتب تضامن اجتماعى – وحدة محلية – مجلس محلى)، ومركز تكنولوجى يتم تقديم الخدمات للجمهور من خلاله، بما يوفر الوقت والمجهود.

وأضاف اللواء محمود نصار، أنه تم تنفيذ 26 مجمعا للخدمات الزراعية، والتى تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية لتقديم الخدمة لباقى القرى والتوابع، وتضم (وحدة بيطرية - جمعية زراعية - مركز تجميع ألبان - مركز إرشاد) بما يسهم في تنمية هذه القرى، كما تم الانتهاء من الأعمال بـ71 مركز شباب (إنشاء - رفع كفاءة)، وتضم هذه المراكز، ملاعب ومسطحات خضراء، وكافتريات، ومنطقة ألعاب أطفال، ومبنى أنشطة رياضية، يشتمل على (حضانة - مكتبة - جيم - صالة ألعاب - صالات أنشطة).

وذكر اللواء مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، أنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 27 وحدة إسعاف، و45 مشروع إنشاء ورفع كفاءة لوحدات صحية ومراكز طبية، من إجمالى 67 مشروعًا، طبقًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بجانب إنشاء مستشفى مركزي بمركز مطوبس، كما تم الانتهاء من 54 كوبرى ري (إنشاء - إحلال وتجديد - تطوير وتوسيع)، بالتنسيق مع المختصين من وزارة الرى بما يحقق تنفيذ الأعمال المطلوبة وعدم تأثر المجارى المائية بهذه الأعمال، وتحقق الكبارى الربط المطلوب بين أجزاء القرية الواحدة وبين القرى وبعضها.

وأضاف رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، أنه تم وجار تنفيذ 23 مشروعًا لمنشآت اجتماعية (إنشاء ورفع كفاءة 15 وحدة اجتماعية - إنشاء 6 مراكز لتنمية الأسرة - إنشاء مركزي تأهيل)، وتم وجار تنفيذ عمارات "سكن كريم" فى 7 قرى، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء ورفع كفاءة شبكة الطرق داخل القرى وبين القرى وبعضها، لتسهيل حركة المواطنين، وسهولة الوصول للخدمات، والمساهمة في تنمية القرى، ويتم بدء العمل بتلك المشروعات بعد الانتهاء من تنفيذ شبكات المرافق بهذه الطرق.

عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق الجهاز المركزي للتعمير الساحل الشمالي الأوسط حياة كريمه

الأكثر قراءة

وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

قرارات من جهات التحقيق بشأن حادث مصرع مشجعتى الأهلى

بيان عاجل من "شئون الحرمين" بشأن خطة طواف الوداع للحجاج المتعجلين

عاجل| موعد طرح وحدات تعاونيات البناء والإسكان.. وقيمة المقدم وطريقة السداد

قصة "فيديو عين شمس" الذي تسبب في الهجوم على أحمد العوضي

"الأرصاد" تُعلن موعد بداية الصيف.. وتكشف سر الشعور بالحرارة الشديدة نهارًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي ترك

«دواعي السفر».. شاطئ راحة

أحمد محمود عجاج

انتخابات أوروبا المستقبل المظلم.. ومرارة الحصاد

ماجد حبته

30 يونيو بعيون منصفة

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

صور

إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية في ثالث أيام عيد الأضحى

الحديقة الدولية تستقبل الزوار في ثالث أيام عيد الأضحى

ألبوم صور.. حديقة الأزهر ثالث أيام العيد

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ257 للعدوان.. مجازر الاحتلال الإسرائيلى لا تتوقف فى قطاع غزة

قناة عبرية: عدد المعاقين فى الجيش الإسرائيلى تجاوز 70 ألفًا

"رويترز": الاحتلال الإسرائيلى يقتل 17 فلسطينيًا فى مخيمات للاجئين