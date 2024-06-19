إعلام لبنانى: قصف مدفعى إسرائيلى على أطراف بلدتين جنوب لبنان

أكدت وسائل إعلام لبنانية وجود قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدتي كفركلا والخيام جنوبي لبنان قبل قليل، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل.

وكان حزب الله اللبناني قد أعلن، فى وقت سابق، عن استهداف بسرب من المسيرات الانقضاضية تجمعات لجنود جيش الاحتلال داخل مستوطنة "المطل".

وقال حزب الله، وفقًا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الفلسطينية، وردًا على اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي المتكررة ‌‏التي طالت بلدة البرغلية، شن مقاتلو المقاومة الإسلامية هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية استهدف تموضعات جنود العدو وانتشارهم داخل مستعمرة المطلة وحققوا فيها إصابات مؤكدة".