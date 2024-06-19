الأربعاء 19 يونيو 2024
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"الصحة": تنفيذ 129 برنامجًا تدريبيًا لـ10 آلاف موظف بالوزارة

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تنفيذ 129 برنامجًا تدريبيًا لـ10 آلاف و300 متدرب من العاملين بالوزارة والجهات والهيئات التابعة، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن تنفيذ البرامج التدريبية يهدف لرفع كفاءة العاملين في تقديم الخدمات الصحية، والإدارية، بما ينعكس على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث شملت برامج تدريبية، وورش عمل، ومؤتمرات، وأيام علمية، لافتًا إلى أن الأنشطة التدريبية تمحورت حول عدد من التخصصات الصحية هي أشعة الموجات فوق صوتية، جراحة مناظير وجراحات الركبة والكتف، والرعاية المركزة، والتخدير.

وأضاف عبدالغفار أنه تم تنفيذ 11 مؤتمرًا علميًا بمشاركة 5 آلاف و355 من أعضاء المهن الطبية، بالإضافة إلى 7 من الدبلومات المهنية، بمشاركة 400 متدرب تناولت عددًا من الموضوعات الصحية مثل (مكافحة العدوى، والحقن المجهري، والتغذية العلاجية)، وكذلك تنظيم عدد من اجتماعات اللجان العلمية بمختلف التخصصات. 

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من جهتها، ذكرت الدكتورة علا خيرالله، رئيس قطاع التدريب بوزارة الصحة والسكان، أنه تمت إقامة 8 أيام علمية لعدد من تخصصات طب الوبائيات التطبيقية، والكشف المبكر لأورام الرئة، والصيدلة الإكلينيكية، ومحاضرات نظرية لتخصص الإرواء القلبي، والأمراض الصدرية والشعب الهوائية ERS-HERMS، بالإضافة إلى اليوم العلمي لأطباء أمراض الصدرInfection Club، لافتة إلى تنظيم 9 ورش عمل شملت الانتهاء من المستندات الشرائية لعملية ميكنة بنوك الدم، والرعاية المركزة، والتخدير، مناقشة أبحاث المتدربين لتخصص الباثولوجيا الإكلينيكة، وطب الوبائيات التطبيقية، وتدريب العاملين بالإدارة المركزية للمعامل النظام إدارة الجودة الشاملة.

فيما أشارت الدكتورة سحر فرج، مدير عام أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، إلى أنه تم تدريب ألفين و465 متدربًا، من خلال 67 دورة تدريبية، سواء كان التدريب عن طريق استخدام النظم الحديثة للتعليم عن بعد عن طريق المنصة الإلكترونية لوزارة الصحة مثل برامج تغذية أطفال أون لاين، والصيدلة الإكلينيكية (التغذية العلاجية)، وبرنامج الصيدلة الإكلينيكية، وأمراض القلب، وإعداد المدربين  tot، والحوكمة الإكلينيكية، بالإضافة إلى برامج الحضور الفعلي التي تضمنت إنعاش قلب أساسي ومتقدم للكبار والأطفال المعتمد من جمعية القلب الأمريكية، وعلاج الجذور، ودليل سياسات العمل الاسترشادية، إدارة المشروعات، المهارات الأساسية في مكافحة العدوي، العلاج الطبيعي في علاج مشاكل العمود الفقري، والمهارات المتقدمة في طب الأطفال حديثي الولادة.

وزارة الصحة والسكان العاملين بالوزارة الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الخدمات الصحية مكافحة العدوى التغذية العلاجية

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