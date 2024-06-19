قصة "فيديو عين شمس" الذي تسبب في الهجوم على أحمد العوضي

نشر النجم أحمد العوضي فيديو، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه ذبحه عجل الأضحية بنفسه وسط جيرانه في منطقة عين شمس، وقد لاقى الفيديو تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، حيث انهالت عليه التعليقات المهنئة والمباركة بعيد الأضحى، بينما هاجمه البعض بسبب الطريقة التي ذبح بها العجل، واعتبروها غير شرعية.

تفاصيل الهجوم على أحمد العوضي

انتقد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الطريقة التي ذبح بها العوضي العجل، معتبرين أنها مبالغ فيها، ورأى البعض أن العوضي لم يراع مشاعر الحيوان.

أحمد العوضي

رد أحمد العوضي

ونشر أحمد العوضي صورة له مع أضحية العيد على حسابه على إنستجرام، معلقًا عليها: "كل عام وأنتم بخير وعيد سعيد على الجميع".

أحمد العوضي

مسلسل جديد لرمضان 2025



وأعلن العوضي مؤخرًا عن اتفاقه مع المؤلف محمود حمدان على تقديم مسلسل جديد في رمضان المقبل، وذلك بعد نجاح مسلسله "حق العرب" الذي عرض في رمضان الماضي.

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