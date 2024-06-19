بسرب مسيرات انقضاضية.. "حزب الله" يعلن استهداف تجمعات لجنود الاحتلال بمستوطنة المطلة
أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف تجمعات لجنود جيش الاحتلال داخل مستوطنة المطلة بسرب من المسيرات الانقضاضية، وذلك وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء.
الاستهداف يأتي ردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي المتكررة ببلدة البرغلية
وقال "حزب الله": "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الفلسطينية، وردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي المتكررة التي طالت بلدة البرغلية، شن مقاتلو المقاومة الإسلامية هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية استهدف تموضعات جنود العدو وانتشارهم داخل مستعمرة المطلة وحققوا فيهم إصابات مؤكدة".