الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"شديد الحرارة".. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم الأربعاء، طقسًا شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حارًا على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدلًا على السواحل الشمالية.

وأضافت أنه من متوقع اليوم أن تشهد الرياح نشاطًا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن هناك نشاطًا لرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة. 


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية. 


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 37 25 
العاصمة الإدارية 38 24 
6 أكتوبر 38 24 
بنها 37 25 
دمنهور 36 23 
وادي النطرون 17 24 
كفرالشيخ 36 23 
المنصورة 36 23 
الزقازيق 37 25 
شبين الكوم 37 25 
طنطا 36 24 
دمياط 31 23 
بورسعيد 31 25
الإسماعيلية 37 24
السويس 37 24
العريش 30 22 
رفح 30 21 
رأس سدر 38 25 
نخل 38 18 
كاترين 34 16 
الطور 36 25 
طابا 37 26 
شرم الشيخ 41 30 
الإسكندرية 31 23 
العلمين 30 22 
مطروح 29 22 
السلوم 32 21 
سيوة 38 20 
رأس غارب 38 29 
الغردقة 40 30 
سفاجا 41 30 
مرسى علم 42 29 
شلاتين 42 28 
حلايب 36 29 
أبو رماد 38 27 
رأس حدربة 36 28 
الفيوم 38 24 
بني سويف 38 25 
المنيا 39 25 
أسيوط 40 26 
سوهاج 40 27 
قنا 45 30 
الأقصر 46 30 
أسوان 47 30 
الوادي الجديد 41 29 
أبوسمبل 44 30 

الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية السواحل الشمالية درجات الحرارة درجات الحرارة المتوقعة اليوم البحر الاحمر

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