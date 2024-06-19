بـ 92 مليون و465 ألف جنيه.. ولاد رزق 3 يحقق أعلى إيراد في السينما المصرية خلال أسبوع

يواصل فيلم "ولاد رزق 3 - القاضية" بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وإخراج طارق العريان، صعوده القياسي وتصدر إيرادات شباك تذاكر السينما المصرية فى صراعها اليومي، ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك.

بـ 92 مليون و465 ألف جنيه.. ولاد رزق 3 يحقق أعلى إيراد في السينما المصرية خلال اسبوع

وسجل فيلم "ولاد رزق 3 - القاضية" إيرادات عن أمس الثلاثاء في دور العرض السينمائي وصلت لـ23 مليون و113 ألف جنيه، ليصبح صاحب أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ليبلغ أسبوعه الأول في دور العرض السينمائي إيرادات مرتفعة للغاية بلغت 92 مليون و465 ألف جنيه، وذلك بحسب تقرير الإيرادات الأسبوعية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ومن جهة أخرى، بدأت عروض الأفلام في الأعياد والمناسبات في عدد من الحفلات؛ تنفيذًا لخطة وزارة الثقافة للتيسير على المواطن في الحصول على المنتج الثقافي بأسعار رمزية، ضمن استراتيجيتها لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية وتوفير عروض للأفلام الحديثة بأسعار مناسبة.

قصة فيلم ولاد رزق 3

تبدأ قصة فيلم ولاد رزق 3 بعد مرور سنوات من انفصال الإخوة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على "ولاد رزق"، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى؛ حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

صناع وأبطال فيلم "ولاد رزق 3- القاضية"



فيلم "ولاد رزق 3- القاضية" بطولة كلا من الفنانين أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وعلي صبحي، ويضم فيلم ولاد رزق 3 مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبدالعزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.