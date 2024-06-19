الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار في مصر2024، مقابل الجنيه المصري تحديث يومي، خاصة المسافرين وأصحاب الأعمال، حيث سجل سجل سعر الدولار في مصر اليوم مقابل الجنيه المصري، استقرارًا ملحوظًا خلال فترة الأعياد، ويحرص الكثيرون على معرفة سعر الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، ويرصد الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر 2024، وفقًا لأخر تحديثات البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

 

سجل سعر الدولار اليوم في مصر 2024 استقرارًا ملحوظًا خلال فترة الأعياد وفقًا لأحدث النشرات المعلنة من قبل البنك المركزي المصري، حيث سجل 47.63 جنيه للشراء،47.77 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك، اليوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024، نحو 47.66 جنيه للشراء، 47.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم بنك مصر 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024، نحو 47.66 جنيه للشراء، 47.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري،اليوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024، نحو 47.66 جنيه للشراء، 47.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سجل سعر الدولار اليوم في مصر 2024 استقرارًا ملحوظًا خلال فترة الأعياد وفقًا لأحدث النشرات المعلنة من قبل البنك المركزي المصري، حيث سجل 47.63 جنيه للشراء،47.77 جنيه للبيع.

 

أسعار العملات في مصر اليوم

 

سجل سعر اليورو 51.42 جنيه للشراء، مقابل51.54 جنيه للبيع.

 

سجل سعر الجنيه الاسترليني 60.87 جنيه للشراء، مقابل 61.01 جنيه للبيع.

 

سجل سعر الفرنك السويسري 53.15 جنيه للشراء، مقابل 53.28 جنيه للبيع.

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