الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خطوة جديدة من "الهجرة" لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية

السفيرة سها جندى
السفيرة سها جندى

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، السفير عمر أبوعيش، مساعد وزير الخارجية وأمين عام اللجنة التنسيقية؛ لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، وذلك في إطار التنسيق فيما بين الوزارة واللجنة بشأن مجالات التعاون الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

تفاصيل اللقاء

ورحبت وزيرة الهجرة بالسفير عمر أبوعيش، معربة عن بالغ امتنانها بهذا اللقاء، في ضوء التعاون القائم بين وزارة الهجرة والاتحاد الأوروبي بصدد عدة ملفات مهمة وحيوية أبرزها الهجرة.

وتناول اللقاء بين الجانبين مناقشة الملف الخاص بالهجرة والتعاون بشأنه بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمشروعات التي يمكن التنسيق بشأنها؛ لتنفيذ استراتيجيات التنمية في مصر، بالاستناد إلى العلاقات المصرية الأوروبية الوثيقة.

السفيرة سها جندي المصريين بالخارج السفير عمر أبو عيش مساعد وزير الخارجية الاتحاد الأوروبي

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