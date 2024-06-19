في اليوم العالمي للخلية المنجلية.. ما أهمية هذا اليوم؟

لا يزال مرض فقر الدم المنجلي (SCD) يمثل أزمة صحية عالمية كبيرة، ولكن غالبًا ما يتم تجاهلها، ما يؤثر على الملايين في جميع أنحاء العالم، تحتفل البلدان في جميع أنحاء العالم سنويًا باليوم العالمي للخلية المنجلية لرفع مستوى الوعي حول هذه الحالة، يهدف يوم التوعية الدولي هذا إلى تعزيز المعرفة العامة وفهم مرض فقر الدم المنجلي، فضلًا عن التحديات التي يواجهها المرضى وأسرهم ومقدمو الرعاية.

في هذا اليوم، تتحد مختلف المنظمات العالمية والمحلية لتعزيز حملات وأنشطة التوعية التي تؤكد على أهمية التشخيص المبكر والعلاج الفعال والتدابير الوقائية لإدارة المرض، من التاريخ إلى التاريخ، قم بالتمرير لأسفل لمعرفة المزيد عن هذا اليوم.

اليوم العالمي للخلية المنجلية 2024: التاريخ والموضوع

يتم الاحتفال باليوم العالمي للخلية المنجلية في 19 يونيو من كل عام، ويوافق هذا العام يوم الأربعاء، وموضوع الاحتفال هذا العام هو "الأمل من خلال التقدم: النهوض برعاية مرضى فقر الدم المنجلي على مستوى العالم"، ويؤكد هذا الموضوع على أهمية الوحدة والأصوات الجماعية وزيادة الوعي للحد من الوصمة وإحداث تغيير ملموس للملايين المتضررين من مرض فقر الدم المنجلي.

تاريخ اليوم العالمي للخلايا المنجلية

يهدف اليوم العالمي لمرض فقر الدم المنجلي، الذي أقرته الأمم المتحدة، إلى رفع مستوى الوعي العالمي بمرض فقر الدم المنجلي. اعترف قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 ديسمبر 2008، بمرض فقر الدم المنجلي باعتباره مشكلة صحية عامة و"أحد أهم الأمراض الوراثية في العالم"، ويحث القرار الدول الأعضاء على تعزيز الوعي بمرض فقر الدم المنجلي على المستوى الوطني والدولي في 19 يونيو من كل عام.

أهمية اليوم العالمي للخلايا المنجلية

يُعد اليوم العالمي للخلية المنجلية مناسبة مهمة لأنه يعمل على رفع مستوى الوعي من خلال تثقيف الجمهور حول مرض فقر الدم المنجلي (SCD) وأعراضه والتحديات التي يواجهها المرضى، حيث قد يكون المرض غير معروف نسبيًا خارج المجتمعات المتضررة.

كما أنه يوفر منصة للدعوة، وتمكين منظمات SCD والمدافعين عن المرضى من الضغط من أجل زيادة تمويل البحوث، وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وخيارات العلاج الأفضلن بالإضافة إلى ذلك، فهو يعزز بناء المجتمع من خلال الجمع بين المرضى والأسر ومتخصصي الرعاية الصحية والباحثين لتبادل الخبرات ودعم بعضهم البعض والاحتفال بالتقدم في البحث والعلاج.

ما هو مرض فقر الدم المنجلي؟

مرض الخلايا المنجلية هو اضطراب وراثي في ​​الدم ناجم عن طفرة في جين الهيموجلوبين، ما يؤدي إلى إنتاج الهيموجلوبين S غير الطبيعي، وينتج عن ذلك خلايا دم حمراء جامدة على شكل هلال يمكن أن تعيق تدفق الدمن تشمل الأعراض نوبات الألم الشديد (أزمات الخلايا المنجلية)، وفقر الدم، والتعب، وتورم اليدين والقدمين، والالتهابات المتكررة، وتأخر النمو عند الأطفال.

يركز العلاج على إدارة الأعراض ومنع المضاعفات، بما في ذلك أدوية تخفيف الألم، وعمليات نقل الدم، وهيدروكسي يوريا للحد من الأزمات. في الحالات الشديدة، قد توفر عملية زرع نخاع العظم علاجًا.