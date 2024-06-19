الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الأعلى فى تاريخ السينما".. "ولاد رزق 3" يتصدر شباك التذاكر

ولاد رزق 3
ولاد رزق 3

سجَّل فيلم "ولاد رزق 3" رقمًا قياسيًا جديدًا في شباك التذاكر بدور العرض السينمائية ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المبارك، حيث حقق الفيلم أكثر من 23 مليونًا و113 ألف جنيه، في ثالث أيام العيد، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور".

 

وبلغت إيرادات فيلم "ولاد رزق 3" بعد 5 أيام فقط من عرضه ما يقرب من 93 مليون جنيه، ليصبح الفيلم صاحب أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية.

 

أبطال وصناع ولاد رزق 3 القاضية

"ولاد رزق 3- القاضية" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، محمد لطفي، آسر ياسين، سيد رجب، نسرين أمين، محمد ممدوح، علي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبدالعزيز، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

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