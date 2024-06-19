الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد مباريات اليوم في يورو 2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم في يورو 2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة في جميع المسابقات القارية، خلال فترة التوقف الدولي الحالية بعد انتهاء موسم 2023-2024.

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم، مباراة منتخب ألمانيا ضد المجر، بجانب مباراة كرواتيا ضد ألبانيا في يورو 2024، بالإضافة إلى مباراة بلدية المحلة ضد بيراميدز، ومباراة سيراميكا كليوباترا ضد مودرن فيوتشر في دوري نايل.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في دوري نايل "الدوري المصري" والقنوات الناقلة

- مباراة بلدية المحلة ضد بيراميدز: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD

- مباراة سيراميكا كليوباترا ضد مودرن فيوتشر: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 2 HD

• مواعيد مباريات اليوم في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" والقنوات الناقلة

- مباراة كرواتيا ضد ألبانيا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max

- مباراة ألمانيا ضد المجر: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max 

- مباراة أسكتلندا ضد سويسرا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي

- مباراة الاتحاد المنستيري ضد الملعب التونسي: في تمام الساعة الخامسة مساءً.

- مباراة النادي الأفريقي ضد النجم الساحلي: في تمام الساعة الخامسة مساءً.

- مباراة النادي الصفاقسي ضد الترجي: في تمام الساعة الخامسة مساءً.

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ألمانيا يسعى للتأهل أمام المجر.. وسويسرا يواجه اسكتلندا فى يورو 2024

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منتخب كرواتيا يبحث عن الفوز أمام ألبانيا فى يورو 2024

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بيراميدز يواجه بلدية المحلة بحثا عن الفوز الـ 18 وتأكيد انفراده بقمة دورى نايل

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دورى نايل.. سيراميكا كليوباترا يستضيف مودرن فيوتشر فى مباراة تحسين المراكز

 

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الداخلية في دوري نايل

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، نظيره الداخلية، على استاد "السلام"، ضمن منافسات الجولة 12 المؤجلة من بطولة دوري نايل "الدوري المصري" للموسم الجاري 2023-2024.

وتنطلق مباراة الأهلي ضد الداخلية في دوري نايل، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام فاركو في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره فاركو، على استاد "القاهرة الدولي" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 12 المؤجلة من بطولة دوري نايل "الدوري المصري" للموسم الجاري 2023-2024.

وتنطلق مباراة الزمالك ضد المصري في دوري نايل، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً.

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