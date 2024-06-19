الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير علاقات دولية: مصر أجهضت المخطط الإسرائيلى لتصفية القضية الفلسطينية

أحمد سيد أحمد
أحمد سيد أحمد

قال أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن الجهود المصرية لم تتوقف منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية في قلب أجندة السياسة الخارجية المصرية، وكانت على مدار 8 أشهر، محل أنظار الجميع نظرًا لمجهوداتها العظيمة.

 فلسطين في قلب أجندة السياسة الخارجية المصرية

وأضاف أحمد سيد أحمد، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجميع جاء إلى مصر تأكيدًا على دورها تجاه حفظ الأمن والاستقرار، مؤكدا أنّ المقاربة المصرية تُمثل الاعتدال والسلام في المنطقة.

مصر وضعت القضية في الطريق الذي يؤدي إلى وقف المخطط الإسرائيلي

وأوضح خبير العلاقات الدولية أن مصر وضعت خارطة الطريق للخروج من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي يدفع ثمنه الأبرياء من المدنيين والأطفال، مؤكدًا أنه منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على غزة، كما أن مصر وضعت القضية في الطريق الذي يؤدي إلى وقف المخطط الإسرائيلي، والعمل على أن العالم كله أصبح يُدرك أهمية الحل السياسي.

خبير العلاقات الدولية القضية الفلسطينية المخطط الاسرائيلي مصر قطاع غزة العدوان الإسرائيلى

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