الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الآن.. تعرف على تنسيق مدارس الثانوي العام 2024 في محافظة البحيرة

مدارس الثانوي
مدارس الثانوي

تنسيق الثانوى العام بمحافظة البحيرة 2024، والذى من المتوقع الإعلان عنه، خلال القليلة القادمة، شهدت بشأنه معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية أعلى نسبة بحث من قبل طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية من أجل معرفة موعد إعلان تنسيق مدارس الثانوي العام، وذلك بالتزامن مع إعلان نتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024 في محافظة البحيرة مؤخرًا، والتي شهدت انخفاضًا في نسبة النجاح عن العام السابق، تتزايد التوقعات بأن يكون تنسيق الثانوية العامة 2024 في البحيرة أقل أو مماثل لدرجات القبول في العام الماضي.

موعد إعلان تنسيق الثانوي العام في محافظة البحيرة 

ينتظر الطلاب والطالبات وأولياء الأمور فى محافظة البحيرة بفارغ الصبر إعلان تنسيق الثانوية العامة 2024، حيث أشارت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة  أنه حتى الآن، ما تم تداوله من أرقام وتوقعات ليست سوى مؤشرات أولية، تستند إلى المعايير المتبعة في تحديد درجات القبول في تنسيق الثانوية العامة على مستوى جميع المحافظات، وهذه المعايير تشمل حصر المجاميع التكرارية للطلاب ومقارنتها بالأماكن المتاحة في المدارس الثانوية، بالإضافة إلى المقارنة بين نسب النجاح في العام الماضي والعام الحالي،وهذا سيحدد ما إذا كانت درجات القبول ستزيد أو تنخفض في التنسيق الجديد.

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توقعات تنسيق مدارس الثانوي العام في محافظة البحيرة 2024

وفقًا للتوقعات الأولية لتنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة البحيرة، فإن الحد الأدنى للقبول سيكون على النحو التالي:

  • مدارس الثانوي العام: 238 درجة
  • مدارس التعليم الفني الفندقي: 230 درجة
  • مدارس التعليم الفني الصناعي: 190 درجة
  • مدارس التعليم الفني التجاري: 170 درجة
  • مدارس التعليم الفني الزراعي: 150 درجة

هذه التوقعات تستند إلى معطيات أولية، وقد تختلف عن الأرقام الرسمية التي سيتم إعلانها لتنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة البحيرة. 

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