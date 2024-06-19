"التعليم" تكشف عن برنامجها لعلاج ضعف القراءة والكتابة والحساب لدى التلاميذ

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حرصها على علاج ضعف المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب، لتقليل الفاقد التعليمي؛ من خلال برامج تشخيصية وعلاجية، كما تجرى الوزارة اختبارات وطنية لمعرفة نقاط الضعف، تحت إشراف المركز القومي للامتحانات، بالإضافة إلى تدريب المعلمين على كيفية تطبيق البرامج التشخيصية والعلاجية؛ لدعم مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب.

تفعيل البرنامج العلاجي للصفوف العليا

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم تفعيل البرنامج العلاجي للصفوف العليا بكل المدارس الابتدائية والتعليم الأساسي والمدارس الرسمية لغات خلال العام الدراسي المنتهي، وعمل تقييم قبلي لكل تلاميذ الصفوف العليا الرابع والخامس والسادس الابتدائي بجميع المدارس، وهو عبارة عن قطعة الإملاء الواردة من الإدارة العامة للتعليم الابتدائي بالوزارة، ويتم تصحيح التقييم القبلي وعمل الإحصاء اللازم كما يلى وارساله إلى إدارة التعليم الابتدائي.

ولفتت إلى أنه تم تنفيذ إجراءات سير البرنامج العلاجي في فترات اللغة العربية يوميا بأخذ ربع ساعة يوميا في بداية الفترة لتحسين مستوى التلاميذ الضعاف في القراءة والكتابة حسب الخطة المرسلة من الإدارة العامة للتعليم الابتدائي بالوزارة، مشددة على دراسة هذه النتائج وفحصها من قبل المركز القومى للامتحانات.