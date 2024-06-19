الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إجراء جديد من "النقل" لتأمين سلامة الطرق ومنع التعديات عليها

الطرق
الطرق

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري، التابعة لوزارة النقل، عن تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن مخالفات وتعديات الطرق، حرصًا على تحقيق الانضباط وتأمين سلامة الطرق.

وتهدف هذه المبادرة إلى مكافحة الظواهر السلبية التي تؤثر على سلامة مستخدمي الطرق، مثل:

  1. إلقاء المخلفات على الطرق
  2. سرقة العلامات الإرشادية
  3. فتح مسارات عشوائية
  4. تكسير الفواصل الخرسانية
  5. سرقة كوابل وأعمدة الإنارة
  6. سرقة الأسوار المعدنية للكباري
  7. مخالفات وتعديات أخرى

يمكن للمواطنين التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن رقم 19487 أو على الرقم 01207255273، كما تتيح الهيئة إمكانية إرسال صور وفيديوهات للمخالفات والتعديات عبر خدمة الواتس آب على نفس الرقم.

وتؤكد الهيئة على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، وذلك للحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق والحفاظ على ممتلكات الدولة.

الهيئة العامة للطرق والكباري سلامة الطرق تأمين سلامة الطرق

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