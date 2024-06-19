الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 10 سنوات لشقيقين ضبطا بـ 900 شريط ترامادول فى بولاق الدكرور

ارشيفيه
ارشيفيه

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، شقيقين بالسجن المشدد 10 سنوات ضبط بحوزتهما 900 شريط ترامادول في بولاق الدكرور، وأمرت المحكمة بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة وألزمتهما المصاريف الجنائية.

حيثيات الحكم

قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وطلبات النيابة العامة وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا، وأن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة.

وأوضحت المحكمة أن التحريات السرية التي أجراها المقدم محمد عياض محمد محمد  ضابط بالإدارة العامة لمكافحة تجارة المخدرات، دلته أن المتهمين يحوزان ويحرزان مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا بقصد الاتجار.

تفاصيل ضبط المتهمين

 فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبط المتهمين وتفتيش شخصيهما ومسكنهما وملحقاتهما، ونفاذا لهذا الأذن انتقل على رأس قوة من الشرطة السريين رفقة النقيب خالد محسن سمرى محمد، الضابط بالإدارة العامة لمكافحة تجارة المخدرات، إلى حيث أيقن وجودهما.

 وأبصرهما يترجلان من إحدى مركبات الأجرة "توكتوك" عند نهاية كوبرى فيصل وكان الأول يقوم بسحب حقيبة ترولي كحلى اللون والثاني يحمل على كتفه اليمنى حقيبة رمادية اللون، وفي يده الأخرى كيس بلاستيكي رمادي اللون فتوجهوا ناحيتهما. لضبطهما. 

وزارة الداخلية امن القاهرة المباحث التحريات حيازة 900 شريط ترامادول ترامادول

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