الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الهندسة المعمارية" بهندسة القاهرة الثالثة عالميًا فى مسابقة "الرئات المحيطة"

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن فوز فريق من قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بالمركز الثالث في مسابقة Skyscraper2024  التي تم تنظيمها من قبل مجلة eVolo الدولية، عن مشروع "الرئات المحيطية" Ocean Lungs، التي شارك فيها 206 مشروعات مقدمة من جميع أنحاء العالم.

وأشاد الدكتور محمد الخشت بالمشروع الابتكاري لفريق كلية الهندسة، وهنأهم بفوزهم بالمركز الثالث، مؤكدًا قدرة طلاب جامعة القاهرة على خوض جميع المسابقات العالمية في مختلف المجالات والفوز بمراكز متقدمة فيها، لافتًا إلي الدعم الكامل الذي تقدمة إدارة الجامعة للمشروعات والابتكارات الطلابية التي تهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة في مختلف المجالات.

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وأكد رئيس جامعة القاهرة حرص الجامعة علي سد الفجوة المعرفية مع الجامعات العشرة الأولى على مستوي العالم وذلك من خلال تطوير مناهجها الدراسية وطرق تدريسها وفقًا للمعايير العالمية، وأن فوز فريق قسم الهندسة المعمارية يُعد مؤشرًا على نجاح برامج تنمية الإبتكار والإبداع ومواكبة المناهج الدراسية للتطور الأكاديمي في العالم.

فوز فريق الهندسة المعمارية مؤشر على نجاح برامج تنمية الابتكار والإبداع ونواكب المناهج الدراسية بأرقى الجامعات العالمية

ومن جانبه، قال الدكتور حسام عبدالفتاح، عميد كلية الهندسة، إن مشروع "الرئات المحيطية" الذي شارك به فريق قسم الهندسة المعمارية  بالمسابقة تتمثل فكرته الأساسية في تقديم مقترح لبناء ناطحات سحاب بعمق كيلو متر تحت الماء تشبه الرئة بجسم الإنسان، ومصممه لتصفية ثاني أكسيد الكربون الزائد في المحيطات من خلال استخادم أحدث التقنيات لاحتجاز الكربون carbon capture، مشيرًا إلي الدعم المستمر واللامحدود الذي يقدمه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة لكلية الهندسة للارتقاء بها وتطويرها، وتطبيق أعلى معايير الجودة في البرامج المعتمدة وإستخدام الطرق الحديثة في التدريس والبحث العلمي وهو ما أدي إلي تقدم ترتيب كلية الهندسة وتخصصاتها المختلفة داخل التصنيفات الدولية المرموقة.

وأضاف عميد كلية الهندسة أن الفريق الفائز من قسم الهندسة المعمارية ضم كلًا من الدكتورمحمد نعمان قطري، والدكتور عبدالرحمن محمود بدوي، والمهندسة تقى حسن، والطلاب عمرو خالد محمود، وهند محمود حسن، ومنة الله محمود فؤاد، ومحمد محفوظ عبدالعزيز، ونجوى خالد محمد، ونورهان محمد عبدالحميد، وعمر أحمد صلاح، كما شارك في المشروع بشكل تطوعي لإضافة الملاحظات التي ساهمت في تطوير أفكار المشروع كل من الدكتورة رويدا كامل، والدكتور كريم نبيل، والمهندس إسلام المشتولي، والمهندسة سها الجوهري، والمهندس إبراهيم بدوي.

الهندسة المعمارية جامعة القاهرة المسابقات العالمية والابتكارات الطلابية الخشت

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