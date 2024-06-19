الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

5.2 ملايين جنيه دعم لخطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية

السكك الحديدية
السكك الحديدية

خصصت الحكومة بموازنة الدولة للعام المالى 2024-2025، دعما لخطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات نحو 5 ملايين و200 ألف جنيه، في إطار إصلاح الخلل فى الهيكل التمويلى لهيئة سكك حديد مصر نتيجة تشغيل خطوط تحقق إيرادات تقل كثيرًا عن التكلفة الحقيقية.

ولذا تقرر أن تسهم الخزانة العامة للدولة فى تحمل الفرق بين التكلفة المعيارية المحددة بالبروتوكول الموقع بين وزارة المالية والنقل والتنمية المحلية وبين الإيرادات المحققة وتبلغ تقديرات دعم تلك الخطوط بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدية مبلغ 5.200 مليون جنيه لمواجهة الغرض المذكور، ليصبح بذلك إجمالى المبالغ المخصصة للهيئة القومية لسكك حديد مصر مبلغ 5.500 مليون جنيه وفقًا لقرار مجلس الوزراء.

جدير بالذكر أن هذه المخصصات تأتى تحت بند "الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية" والتى قدر لها بموازنة العام المالى الجديد 2024-2025 نحو 231.6 مليار جنيه مقابل 208.9 مليار جنيه العام المالى السابق.

وزير النقل يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة صيانة وخدمات السكك الحديدية

 

 

الحكومة السكك الحديدية سكك حديد مصر الخزانة العامة للدولة الدعم

مواد متعلقة

البطريرك شاهدًا على 30 يونيو.. البابا تواضروس الثانى: مرسى كان مغيّبًا.. وعدلى منصور قامة تليق بمصر.. وبــ«السيسى» اعتدل الميزان

صُناع وأبطال "صدفة" فى ندوة "الدستور": ناقشنا قضايا مجتمعية جادة فى قالب شعبى

بلاتوه| رمضان جانا اتكلفت 6 جنيهات ووصفوها بأهم من بيان المفتي.. قصة أشهر أغنية رمضانية

إجازة عيد الفطر ومشروع "مهني 2030".. أبرزأنشطة وزارة العمل فى إسبوع

10 سنوات من الإنجازات.. توفير ملايين فرص العمل ودمج ذوى الهمم

الأكثر قراءة

وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

قرارات من جهات التحقيق بشأن حادث مصرع مشجعتى الأهلى

بيان عاجل من "شئون الحرمين" بشأن خطة طواف الوداع للحجاج المتعجلين

قصة "فيديو عين شمس" الذي تسبب في الهجوم على أحمد العوضي

عاجل| موعد طرح وحدات تعاونيات البناء والإسكان.. وقيمة المقدم وطريقة السداد

"الأرصاد" تُعلن موعد بداية الصيف.. وتكشف سر الشعور بالحرارة الشديدة نهارًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي ترك

«دواعي السفر».. شاطئ راحة

أحمد محمود عجاج

انتخابات أوروبا المستقبل المظلم.. ومرارة الحصاد

ماجد حبته

30 يونيو بعيون منصفة

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

صور

إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية في ثالث أيام عيد الأضحى

الحديقة الدولية تستقبل الزوار في ثالث أيام عيد الأضحى

ألبوم صور.. حديقة الأزهر ثالث أيام العيد

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ257 للعدوان.. مجازر الاحتلال الإسرائيلى لا تتوقف فى قطاع غزة

قناة عبرية: عدد المعاقين فى الجيش الإسرائيلى تجاوز 70 ألفًا

"رويترز": الاحتلال الإسرائيلى يقتل 17 فلسطينيًا فى مخيمات للاجئين