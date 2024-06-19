5.2 ملايين جنيه دعم لخطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية

خصصت الحكومة بموازنة الدولة للعام المالى 2024-2025، دعما لخطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات نحو 5 ملايين و200 ألف جنيه، في إطار إصلاح الخلل فى الهيكل التمويلى لهيئة سكك حديد مصر نتيجة تشغيل خطوط تحقق إيرادات تقل كثيرًا عن التكلفة الحقيقية.

ولذا تقرر أن تسهم الخزانة العامة للدولة فى تحمل الفرق بين التكلفة المعيارية المحددة بالبروتوكول الموقع بين وزارة المالية والنقل والتنمية المحلية وبين الإيرادات المحققة وتبلغ تقديرات دعم تلك الخطوط بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدية مبلغ 5.200 مليون جنيه لمواجهة الغرض المذكور، ليصبح بذلك إجمالى المبالغ المخصصة للهيئة القومية لسكك حديد مصر مبلغ 5.500 مليون جنيه وفقًا لقرار مجلس الوزراء.

جدير بالذكر أن هذه المخصصات تأتى تحت بند "الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية" والتى قدر لها بموازنة العام المالى الجديد 2024-2025 نحو 231.6 مليار جنيه مقابل 208.9 مليار جنيه العام المالى السابق.