قرارات من جهات التحقيق بشأن حادث مصرع مشجعتى الأهلى

قررت جهات التحقيق في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، التحفظ على سائق السيارة المتسبب في مصرع فتاتين من مشجعي نادي الأهلي، وهما نورهان ناصر ونرجس صلاح، وذلك لسؤاله عن ملابسات الواقعة وظروفها، كما أمرت النيابة العامة بإجراء تحليل مخدرات للسائق للتأكد من تعاطيه لأي مواد مخدرة قبل الحادث.

تفاصيل الواقعة

لقيت مشجعتا نادي الأهلي، نورهان ناصر ونرجس صلاح، مصرعهما، مساء أمس الثلاثاء، بعد اصطدامهما بسيارة أثناء عبورهما الطريق أمام استاد برج العرب عقب انتهاء مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق السيارة المتسبب في الحادث، واحتجازه في قسم شرطة العامرية، عرض السائق على النيابة العامة صباح اليوم، للتحقيق معه في ملابسات الواقعة.

إجراءات التحقيق

أمرت النيابة العامة بتحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة في محل الحادث، وانتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة الفتاتين، واستجواب شهود العيان للوقوف على تفاصيل الحادث.

ونعى وزير الشباب والرياضة وعدد من لاعبي الأهلي مشجعتي النادي، كما نعت إدارة نادي الاتحاد السكندري ومجلس إدارته، برئاسة محمد مصيلحي، الفقيدتين.