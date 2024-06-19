الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

احتفالًا بعيد الموسيقى.. أشهر مؤلفات هانى شنودة على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

هاني شنودة
هاني شنودة

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلًا ضخمًا لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو محمود بيومى، وبمشاركة الموسيقار الكبير هاني شنودة وفرقة المصريين.

وذلك مساء بعد غد الجمعة الموافق 21 يونيو على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، ضمن خطط الثقافة المصرية للاحتفال بعيد الموسيقى العالمى.

تفاصيل الحفل

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويتضمن البرنامج باقة من أشهر مؤلفات الموسيقار هاني شنودة إلى جانب عدد من الأعمال الغنائية التى وضعها لفرقة المصريين منها "أنا بعشق البحر، مسألة السن، موسيقى فيلم لا عزاء للسيدات ومسلسل حالة خاصة" وغيرها.

فى سياق متصل يجرى حاليًا الموسيقار هاني شنودة البروفات والتحضيرات الخاصة بالحفل رفقة فرقة المصريين أوركسترا وتريات، وذلك لخروج الاحتفالية الخاصة بعيد الموسيقى العالمي على أكمل وجه.

الموسيقار هاني شنودة

يشار إلى أن الموسيقار الكبير هاني شنودة هو مؤسس فرقة المصريين عام 1977 والتى اكتشفت وساهمت فى نجومية العديد من كبار فناني مصر والوطن العربي، كما انتشرت أعمالها وحققت نجاحًا كبيرًا فى حقبة الثمانينيات .
 ومن الجدير بالذكر أن أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس على يد الدكتورة نيفين المحمودى، وقدم العديد من الحفلات الناجحة، وشارك فى مجموعة من المهرجانات المحلية والعالمية فى إطار التعاون الثقافى بين مصر ومختلف دول العالم.

عيد الموسيقى العالمي 

يذكر أن عيد الموسيقى العالمى جاء نتيجة مبادرة أطلقتها وزارة الثقافة الفرنسية في 21 يونيو عام 1982 تحت شعار «اعزفوا الموسيقى في عيد الموسيقى» مستقطبة آلاف الموسيقيين المحترفين والهواة، وكانت الدول الفرانكوفونية والمتوسطية أول المشاركين فيها وسرعان ما تحولت إلى احتفالية عالمية ينتظرها الجمهور كل عام.

هانى شنودة وفرقة المصريين بمصاحبة اوركسترا وتريات اوبرا الاسكندرية الجمعة دار الاوبرا وتريات أوبرا الإسكندرية هاني شنودة فرقة المصريين عيد الموسيقى العالمى الموسيقار الكبير هاني شنودة

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