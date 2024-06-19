الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أجواء العيد.. مئات الآلاف يزورون 5 حدائق حيوان على مستوى الجمهورية

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان

قال الدكتور محمد جلال، مدير عام الإدارة العامة لحدائق الحيوان والطيور والأسماك، إن الفترة التي تسبق المواسم والأعياد تشهد تكثيفًا للعمل من خلال عمليات التدوير المستمرة للحيوانات، موضحًا أن الحيوانات التي توجد بوفرة في حديقة يتم أخذ جزء منها ووضعه في حديقة أخرى.

حديقة الحيوان بالإسكندرية أصبحت حاليًا هي الحديقة الأم  لأن حديقة الجيزة تشهد تطويرًا حاليًا

وأضاف "جلال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر، القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن حديقة الحيوان بالإسكندرية أصبحت حاليًا هي الحديقة الأم، وذلك لأن حديقة الحيوان بالجيزة تشهد تطويرًا في الوقت الحالي، حيث شهدت حديقة الحيوان بالإسكندرية إقبالًا كبيرًا من المواطنين.
 وأكد الدكتور محمد جلال، مدير عام الإدارة العامة لحدائق الحيوان والطيور والأسماك أنه يتم العمل على تطوير جميع الحدائق؛ لتكون جاذبة للزوار.

حدائق الحيوان والطيور والأسماك لحدائق الحيوان تطوير كافة الحدائق

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