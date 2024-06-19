الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة شاب صدمته سيارة على كورنيش مدينة مرسى مطروح

مستشفى مطروح العام
مستشفى مطروح العام

أصيب اليوم الأربعاء، شاب صدمته سيارة على كورنيش مدينة مرسى مطروح، وجرى على الفور نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى مطروح العام.  

إجراء الفحوصات الطبية

واستقبل مستشفى مطروح العام مصطفى عربي عبدالمجيد، 22 سنة، من القاهرة، مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، حيث قام الطاقم الطبى بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له وحالته العامة مستقرة، وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة. 

وكان قد أجرى الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، جولة للمرور على قسم الطوارئ بمستشفى مطروح العام، أمس الثلاثاء، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضى، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

- تنفيذ العلاج

وتفقد سالم الاستقبال والطوارئ، متابعًا الإجراءات التمريضية وموجهًا بضرورة التعامل الجيد مع المرضي وسرعة تنفيذ العلاج للمرضى وأوامر الطبيب المعالج. 

- مناظرة السجلات الطبية

وقام وكيل صحة مطروح بمناظرة السجلات الطبية الخاصة بقسم الاستقبال، والاطمئنان من أطباء الاستقبال والطوارئ على إجراء جميع الفحوصات الطبية المطلوبة للمرضى، وتقديم العلاج اللازم كفاءة، وفقًا للتشخيص الطبي، موجهًا لنائبة مدير المستشفى الدكتورة مروة فهيد بتوفير كل أوجه الرعاية للمرضى.

- أرصدة أدوية الطوارئ

وحرص سالم على مراجعة أرصدة أدوية الطوارئ الموجودة فعليًا بدولاب الطوارئ، وكذا مطابقته مع السجلات الطبية الخاصة بالقسم وتأكد من وجود جميع الأدوية بأرصدة كافية وفقًا لمعدل دخول الحالات، حيث استمع للمرضي وذويهم بالمستشفى.

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