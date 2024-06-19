مع استعدادات خاصة.. "مصر للطيران" تبدأ جسرها الجوى لعودة الحجاج

قالت مصادر مطلعة بالشركة الوطنية مصر للطيران إنه جرى تشكيل لجان خاصة بكل من محطاتها بمطاري المدينة المنورة ومطار الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية والصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، استعدادًا لبدء عودة حجاج بيت الله الحرام.

وأكدت المصادر، لـ"الدستور"، رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الحجاج بعد رحلتهم إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، من خلال فرق خاصة مدربة على تسهيل مهمتهم وراحتهم خاصة الحجاج كبار السن.

تسيير 9 رحلات جوية

وبدأت شركة مصر للطيران جسرها الجوي، اليوم الأربعاء، لنقل ضيوف الرحمن عقب انتهاء مناسك الحج من الأراضي المقدسة لعودتهم إلى أرض الوطن بتسيير 9 رحلات جوية.

وذكرت الشركة أن هذه الرحلات تشمل 8 رحلات بخط سير "جدة- القاهرة"، ورحلة بخط سير (الطائف- القاهرة)؛ لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية، وتضامن المنيا، وقرعة مجلس الشيوخ، ومجلس النواب، وحجاج الترانزيت، وحج أفراد، وأجانب، وعمل وإقامة.

ومن المقرر أن تقوم الشركة الوطنية مصر للطيران بنقل ما يقرب من 60 ألف حاج من حجاج القرعة، والتضامن، والسياحة، والجمعيات، والهيئات المختلفة وحجاج الترانزيت، والرحلات الخاصة من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن، وستنتهى مرحلة العودة يوم 5 يوليو المقبل.

وكانت قد نجحت الشركة الوطنية مصرللطيران في موسم حج هذا العام في الفوز بنقل أعداد الحج الرسمي لدولة غينيا بعد غياب 12 عامًا عن هذه السوق الهامة، بعد منافسة قوية مع كبرى شركات الطيران العربية والإفريقية.